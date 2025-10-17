快訊

金鐘60／大S驟逝8個月…小S突缺席星光大道 全網哭：太可惜

毛孩家庭來看！伊萊克斯推「寵物抗敏空氣清淨機」 輕鬆捕捉浮毛、降低過敏原

捨棄名校學位！科技業新秀改讀社區學院 理由曝光讓眾人跌破眼鏡

等不及送醫院就來報到 台南救護人員飯店內迎接小寶貝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局昨凌晨據報，南區新建路上飯店內有孕婦疑似臨盆，立即派遣人車前往，救護人員抵達後發現吳姓產婦在房間內已破水且胎頭已露出，在考量母體與胎兒安全且無法即時送醫狀況下，依照急產流程開始接生，母子均平安，隨後由救護車送醫進一步評估與照護。

第7大隊大隊長石家源說，德興消防分隊隊員王永豐及傅致軒駕駛救護車趕赴現場，到達現場時，發現產婦已破水且胎頭已露出，情況相當緊急。

他表示，考量母體與胎兒安全，在無法即時送醫的狀況下，救護人員依照標準急產流程，迅速展開接生作業。過程中，消防人員保持產婦穩定情緒，妥善完成接生，並在現場協助清理呼吸道、包裹嬰兒與處理臍帶等必要處置。

救護人員順利完成接生後，母嬰兩人生命徵象均穩定，隨即由救護車送往成大醫院進一步評估與照護。

第7大隊也提醒準父母，若孕婦預產期將近或有頻繁宮縮等早產徵兆，應盡早就醫，以避免突發狀況。

消防局局長李明峯表示，第一線救護人員平時皆受過急產接生等相關訓練，此次成功處置展現消防人員專業與臨危不亂的能力。

救護人員順利完成接生後，母嬰兩人生命徵象均穩定，隨即由救護車送往成大醫院進一步評估與照護。圖／讀者提供
救護人員順利完成接生後，母嬰兩人生命徵象均穩定，隨即由救護車送往成大醫院進一步評估與照護。圖／讀者提供

接生 救護人員 救護車

延伸閱讀

17歲少年入侵台鐵內灣線軌道渾身傷死亡 家屬昨晚報失蹤悲痛認屍

金門消防志工勇奪3項全國獎 志工英雄守護離島安全

從心跳停止到重生 奇美醫院攜手消防啟動「生命之鏈」

新北女酒後跌落社區停車場車道 她衰遭住戶開車輾過

相關新聞

坪林翁採完茶葉暴衝墜10米深山谷卡車內 消防員救出急送醫

新北市坪林區72歲陳姓男子今開車行經產業道路，不慎墜落10米深山谷，受困小貨車內，消防員費時1個多小時，於下午4時許以吊...

桃園老農整地意外引燃野火 逃避不及跌火堆搶救不治

桃園市蘆竹區長興路一段某農地昨午驚傳火警，徐姓老農疑似整地燒雜草當肥料時，零星火苗隨著強勁風勢四處飄散，意外引燃鄰近雜草...

等不及送醫院就來報到 台南救護人員飯店內迎接小寶貝

台南市消防局昨凌晨據報，南區新建路上飯店內有孕婦疑似臨盆，立即派遣人車前往，救護人員抵達後發現吳姓產婦在房間內已破水且胎...

自行車訓遇酒駕！竹北市代遭撞腦震盪、車全毀 喊話「酒駕是犯罪」

新竹縣竹北市民代表彭竣志昨日在進行長距離自行車訓練途中，不幸遭遇酒駕撞上，事發地點位於南下前往高雄左營路段，造成全身多處...

又是酒駕累犯！桃園交裁處公布15人姓名、照片

全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名...

影／6年通緝犯男扮女裝混跡雙北特種行業 付不出小黃車資淡水落網

新北市淡水昨天有1名酒醉長髮「女子」沒錢付車資被計程車司機報案求助，員警到場盤查被糾纏約40分鐘，甚至還動手調整胸部聲稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。