等不及送醫院就來報到 台南救護人員飯店內迎接小寶貝

台南市消防局昨凌晨據報，南區新建路上飯店內有孕婦疑似臨盆，立即派遣人車前往，救護人員抵達後發現吳姓產婦在房間內已破水且胎頭已露出，在考量母體與胎兒安全且無法即時送醫狀況下，依照急產流程開始接生，母子均平安，隨後由救護車送醫進一步評估與照護。

第7大隊大隊長石家源說，德興消防分隊隊員王永豐及傅致軒駕駛救護車趕赴現場，到達現場時，發現產婦已破水且胎頭已露出，情況相當緊急。

他表示，考量母體與胎兒安全，在無法即時送醫的狀況下，救護人員依照標準急產流程，迅速展開接生作業。過程中，消防人員保持產婦穩定情緒，妥善完成接生，並在現場協助清理呼吸道、包裹嬰兒與處理臍帶等必要處置。

救護人員順利完成接生後，母嬰兩人生命徵象均穩定，隨即由救護車送往成大醫院進一步評估與照護。

第7大隊也提醒準父母，若孕婦預產期將近或有頻繁宮縮等早產徵兆，應盡早就醫，以避免突發狀況。