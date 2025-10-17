自行車訓遇酒駕！竹北市代遭撞腦震盪、車全毀 喊話「酒駕是犯罪」

新竹縣竹北市民代表彭竣志昨日在進行長距離自行車訓練途中，不幸遭遇酒駕撞上，事發地點位於南下前往高雄左營路段，造成全身多處擦傷並出現腦震盪，自行車也被撞毀，同行車友多人摔車受傷。

彭竣志原為即將挑戰「TBA 620公里超級長距離自行車賽」積極備戰，平日抽空進行體能訓練，希望突破自我、展現毅力精神。未料訓練途中遭遇酒駕意外，使得備戰行程被迫中斷。

他今天下午4點透過社群媒體發文向關心的市民報平安，表示「全身多處擦傷、腦震盪，車子全毀」，目前醫師建議暫時避免使用手機靜養休息，暫無法一一回覆訊息。

彭竣志也嚴正呼籲：「酒駕不是意外，而是犯罪！」強調任何人都不應心存僥倖開車上路，呼籲駕駛者「請給用路人一條平安回家的路」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康