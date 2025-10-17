快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

聽新聞
0:00 / 0:00

自行車訓遇酒駕！竹北市代遭撞腦震盪、車全毀 喊話「酒駕是犯罪」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北市民代表彭竣志昨日在進行長距離自行車訓練途中，不幸遭遇酒駕撞上，事發地點位於南下前往高雄左營路段，造成全身多處擦傷並出現腦震盪，自行車也被撞毀，同行車友多人摔車受傷。

彭竣志原為即將挑戰「TBA 620公里超級長距離自行車賽」積極備戰，平日抽空進行體能訓練，希望突破自我、展現毅力精神。未料訓練途中遭遇酒駕意外，使得備戰行程被迫中斷。

他今天下午4點透過社群媒體發文向關心的市民報平安，表示「全身多處擦傷、腦震盪，車子全毀」，目前醫師建議暫時避免使用手機靜養休息，暫無法一一回覆訊息。

彭竣志也嚴正呼籲：「酒駕不是意外，而是犯罪！」強調任何人都不應心存僥倖開車上路，呼籲駕駛者「請給用路人一條平安回家的路」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

竹北市民代表彭竣志遭酒駕撞上，稍早透過臉書向民眾報平安。圖／取自彭竣志臉書
竹北市民代表彭竣志遭酒駕撞上，稍早透過臉書向民眾報平安。圖／取自彭竣志臉書

自行車 酒駕 社群媒體

延伸閱讀

又是酒駕累犯！桃園交裁處公布15人姓名、照片

影／6年通緝犯男扮女裝混跡雙北特種行業 付不出小黃車資淡水落網

酒駕被吊照仍再犯！新竹男酒駕撞死行人逃逸 重判6年半

自由車／環法挑戰賽日月潭站18日登場 逾40國、2200車友與賽

相關新聞

坪林翁採完茶葉暴衝墜10米深山谷卡車內 消防員救出急送醫

新北市坪林區72歲陳姓男子今開車行經產業道路，不慎墜落10米深山谷，受困小貨車內，消防員費時1個多小時，於下午4時許以吊...

自行車訓遇酒駕！竹北市代遭撞腦震盪、車全毀 喊話「酒駕是犯罪」

新竹縣竹北市民代表彭竣志昨日在進行長距離自行車訓練途中，不幸遭遇酒駕撞上，事發地點位於南下前往高雄左營路段，造成全身多處...

又是酒駕累犯！桃園交裁處公布15人姓名、照片

全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名...

影／6年通緝犯男扮女裝混跡雙北特種行業 付不出小黃車資淡水落網

新北市淡水昨天有1名酒醉長髮「女子」沒錢付車資被計程車司機報案求助，員警到場盤查被糾纏約40分鐘，甚至還動手調整胸部聲稱...

影／慣竊持菜刀闖豐原民宅 警速逮歸案

51歲劉姓慣竊日前涉嫌持菜刀闖入豐原一處民宅行竊，民眾透過監視器畫面發現，男子將房間內擺的撲滿及全部現金都偷走，經初步估...

台1線轎車高速自撞分隔島 撞斷燈桿再衝撞路旁轎車

苗栗縣台1線通霄鎮路段今天凌晨3點多發生一起轎車自撞事故，肇事轎車疑高速撞斷分隔島上1座燈桿後，再轉向碰撞路旁轎車，顯見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。