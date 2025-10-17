聽新聞
0:00 / 0:00
自行車訓遇酒駕！竹北市代遭撞腦震盪、車全毀 喊話「酒駕是犯罪」
新竹縣竹北市民代表彭竣志昨日在進行長距離自行車訓練途中，不幸遭遇酒駕撞上，事發地點位於南下前往高雄左營路段，造成全身多處擦傷並出現腦震盪，自行車也被撞毀，同行車友多人摔車受傷。
彭竣志原為即將挑戰「TBA 620公里超級長距離自行車賽」積極備戰，平日抽空進行體能訓練，希望突破自我、展現毅力精神。未料訓練途中遭遇酒駕意外，使得備戰行程被迫中斷。
他今天下午4點透過社群媒體發文向關心的市民報平安，表示「全身多處擦傷、腦震盪，車子全毀」，目前醫師建議暫時避免使用手機靜養休息，暫無法一一回覆訊息。
彭竣志也嚴正呼籲：「酒駕不是意外，而是犯罪！」強調任何人都不應心存僥倖開車上路，呼籲駕駛者「請給用路人一條平安回家的路」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言