快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

聽新聞
0:00 / 0:00

影／6年通緝犯男扮女裝混跡雙北特種行業 付不出小黃車資淡水落網

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水昨天有1名酒醉長髮「女子」沒錢付車資被計程車司機報案求助，員警到場盤查被糾纏約40分鐘，甚至還動手調整胸部聲稱快要掉出來了。結果根本就是扮女裝的大男人，而且還是逃匿將近6年的通緝犯。

33歲楊姓男子是宜蘭地檢署發布的通緝犯，逃匿將近6年都男扮女裝混跡雙北在特種營業場所打工，昨天因付不出計程車資在淡水落網，被移送士林地檢署。記者林昭彰／翻攝
33歲楊姓男子是宜蘭地檢署發布的通緝犯，逃匿將近6年都男扮女裝混跡雙北在特種營業場所打工，昨天因付不出計程車資在淡水落網，被移送士林地檢署。記者林昭彰／翻攝

計程車司機昨天從台北市西門町搭載1名「女客」，清晨6時許抵達淡水區淡金路三段某社區，結果她說身上沒錢，要上樓取錢付車資。司機看她酒醉擔心一去不回受騙，不讓她離開，直接報警。

員警趕抵現場，這名乘客全身女裝、長髮綁馬尾、穿黑絲襪，說話語氣細柔，查證身分時卻謊報資料，甚至拿出1張「老公」的身分證件企圖矇混。員警覺得不對勁持續盤問，「她」開始顯得慌張、支支吾吾，站不穩又伸手調整胸部言詞舉止怪異，不斷打電話借錢但沒人理會，拖延將近40分鐘。

最後確認付不出700多元車資，被依詐欺現行犯逮捕帶回派出所，仍拒絕吐露真實身分，經指紋比對查出是33歲楊姓男子，且因為酒駕被判刑5個月未報到，還曾上網借錢被告詐欺，遭宜蘭地檢署分別於民國108年12月發布公共危險通緝、今年4月發布詐欺通緝。

楊嫌供稱逃匿將近6年期間，為躲避警方追緝，長期男扮女裝在雙北地區特種營業場所打工。警詢後被依詐欺罪嫌、通緝案件移送士林地檢署。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

33歲楊姓男子是宜蘭地檢署發布的通緝犯，逃匿將近6年都男扮女裝混跡雙北在特種營業場所打工，昨天因付不出計程車資在淡水落網，被移送士林地檢署。記者林昭彰／翻攝
33歲楊姓男子是宜蘭地檢署發布的通緝犯，逃匿將近6年都男扮女裝混跡雙北在特種營業場所打工，昨天因付不出計程車資在淡水落網，被移送士林地檢署。記者林昭彰／翻攝

通緝 詐欺 計程車司機

延伸閱讀

酒駕被吊照仍再犯！新竹男酒駕撞死行人逃逸 重判6年半

員警疏失沒上銬 通緝犯衝大門跳女友車脫逃成功…判決出爐

連它都撐不住了！淡水人哭哭 高CP值「牛排、火鍋吃到飽夯店」最後營業日曝光

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

相關新聞

影／6年通緝犯男扮女裝混跡雙北特種行業 付不出小黃車資淡水落網

新北市淡水昨天有1名酒醉長髮「女子」沒錢付車資被計程車司機報案求助，員警到場盤查被糾纏約40分鐘，甚至還動手調整胸部聲稱...

影／慣竊持菜刀闖豐原民宅 警速逮歸案

51歲劉姓慣竊日前涉嫌持菜刀闖入豐原一處民宅行竊，民眾透過監視器畫面發現，男子將房間內擺的撲滿及全部現金都偷走，經初步估...

台1線轎車高速自撞分隔島 撞斷燈桿再衝撞路旁轎車

苗栗縣台1線通霄鎮路段今天凌晨3點多發生一起轎車自撞事故，肇事轎車疑高速撞斷分隔島上1座燈桿後，再轉向碰撞路旁轎車，顯見...

影／吊車占用道路吊掛建材 台中警方取締違規…最高罰2400元

路上常見吊車占用道路吊掛建材，台中市大雅警分局表示，昨天民眾透過社群媒體反映，大雅區雅潭路四段46號前，清晨有一輛吊車正...

影／高雄國中生放學遭撞傷 開車男看一下就喊「有事」落跑

高雄市鳳山區昨天發生肇事逃逸事故，1名國中生放學途中，騎腳踏車穿越馬路，遭1輛白色轎車撞傷，駕駛轎車的李姓男子下車看了一...

影／他吃感冒藥突頭暈…偏移3車道自撞 3人車內一起大叫

楊姓男子今天開車載2名同事一起上班，行經松山機場附近突然頭暈，失控偏移撞斷號誌燈桿再衝上人行道撞倒一名機車騎士，接著波及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。