影／6年通緝犯男扮女裝混跡雙北特種行業 付不出小黃車資淡水落網

新北市淡水昨天有1名酒醉長髮「女子」沒錢付車資被計程車司機報案求助，員警到場盤查被糾纏約40分鐘，甚至還動手調整胸部聲稱快要掉出來了。結果根本就是扮女裝的大男人，而且還是逃匿將近6年的通緝犯。

33歲楊姓男子是宜蘭地檢署發布的通緝犯，逃匿將近6年都男扮女裝混跡雙北在特種營業場所打工，昨天因付不出計程車資在淡水落網，被移送士林地檢署。記者林昭彰／翻攝

計程車司機昨天從台北市西門町搭載1名「女客」，清晨6時許抵達淡水區淡金路三段某社區，結果她說身上沒錢，要上樓取錢付車資。司機看她酒醉擔心一去不回受騙，不讓她離開，直接報警。

員警趕抵現場，這名乘客全身女裝、長髮綁馬尾、穿黑絲襪，說話語氣細柔，查證身分時卻謊報資料，甚至拿出1張「老公」的身分證件企圖矇混。員警覺得不對勁持續盤問，「她」開始顯得慌張、支支吾吾，站不穩又伸手調整胸部言詞舉止怪異，不斷打電話借錢但沒人理會，拖延將近40分鐘。

最後確認付不出700多元車資，被依詐欺現行犯逮捕帶回派出所，仍拒絕吐露真實身分，經指紋比對查出是33歲楊姓男子，且因為酒駕被判刑5個月未報到，還曾上網借錢被告詐欺，遭宜蘭地檢署分別於民國108年12月發布公共危險通緝、今年4月發布詐欺通緝。

楊嫌供稱逃匿將近6年期間，為躲避警方追緝，長期男扮女裝在雙北地區特種營業場所打工。警詢後被依詐欺罪嫌、通緝案件移送士林地檢署。