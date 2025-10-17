影／慣竊持菜刀闖豐原民宅 警速逮歸案

51歲劉姓慣竊日前涉嫌持菜刀闖入豐原一處民宅行竊，民眾透過監視器畫面發現，男子將房間內擺的撲滿及全部現金都偷走，經初步估算，損失金額約1萬5千元。被害人向警方報案後，警方昨天循線在台中神岡查獲嫌犯，全案警詢後，依刑法加重竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

神岡社口地區民眾在Theards上po文，房間的被偷影片在網路流傳，更在爆料公社引起網友議論，大家提醒民眾要小心在豐原及神岡出沒的竊賊，更指嫌犯甚至持刀進入住宅行竊，進入民宅後，將刀放在入口處桌面上，四處查看搜刮財物，讓人非常害怕。

豐原分局表示，民眾報案指稱其放置在家中的財物遭人竊取，警方獲報後立即派員前往現場了解狀況，據並隨即調閱周邊監視器影像積極追查，經縝密分析比對後，最終鎖定特定對象，並於16日中午12時許循線查獲涉案的51歲劉姓男子，全案警詢後，依刑法加重竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。