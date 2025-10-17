台1線轎車高速自撞分隔島 撞斷燈桿再衝撞路旁轎車
苗栗縣台1線通霄鎮路段今天凌晨3點多發生一起轎車自撞事故，肇事轎車疑高速撞斷分隔島上1座燈桿後，再轉向碰撞路旁轎車，顯見撞擊力道強大，幸曾姓駕駛僅手臂擦傷，經救護人員現場初步包紮後無送醫治療，詳細肇事原因尚待釐清。
事故地點位在台1線通霄外環道與中山路路口前，通霄分局通霄派出所於17日凌晨3點接獲報案，經了解25歲曾男駕駛自小客車，沿台1線南往北方向行駛，因不明原因高速自撞中央分隔島後，再橫衝碰撞路旁轎車才煞停，車頭凹損嚴重，曾男手臂擦傷，意識清楚；現場被撞斷燈桿橫倒佔據雙向內線車道，幸未釀二次車禍。
警方表示，曾男無飲酒情形，詳細肇事原因尚待釐清。呼籲民眾駕駛交通工具前，務必保持良好精神及專注力，並應隨時注意車前狀況及遵守交通規則，以確保自己與他人交通安全。
