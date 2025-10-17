影／吊車占用道路吊掛建材 台中警方取締違規…最高罰2400元
路上常見吊車占用道路吊掛建材，台中市大雅警分局表示，昨天民眾透過社群媒體反映，大雅區雅潭路四段46號前，清晨有一輛吊車正在吊掛大型建材，疑似占用道路進行作業，且下方並無任何交通管制或防護措施，恐危及用路人安全，警方獲報後立即調查，認已違反相關規定，可依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第3款，最高開罰新台幣2400元。
大雅分局表示，10月16日上午7時56分許，大雅區雅潭路四段46號前，清晨有一輛吊車正在吊掛大型建材，經查該吊車業者並未依規定向主管機關申請臨時占用道路許可，即逕自在公共道路上進行吊掛作業，警方經查證後，認為施工業者利用道路作為工作場所且造成交通影響者，除可責令行為人立即停止並排除障礙，同時並對行為人或其雇主處以新台幣2400元以下罰鍰。呼籲應依規定申請路權，以維護用路人安全。
警方指出，施工業堵若需在公共道路、騎樓或其他影響交通的地點，進行吊掛作業，施工單位必須事先辦理申請臨時占用道路許可，申請時常需檢附作業計畫書（含吊掛範圍、時間、交通動線圖）、吊車及司機證照、保險文件，以及工地主任或建築師簽章等相關文件。
大雅分局提醒施工業者在吊掛作業前，若評估會影響交通，務必依規定完成路權申請及交通管制措施，並向各地公所報備，以確保施工安全及用路人權益。民眾若在路上發現明顯交通違規或危險情事，可立即撥打110向警方報案，警方將派員到場查處並依法取締開罰。
