影／高雄國中生放學遭撞傷 開車男看一下就喊「有事」落跑

高雄市鳳山區昨天發生肇事逃逸事故，1名國中生放學途中，騎腳踏車穿越馬路，遭1輛白色轎車撞傷，駕駛轎車的李姓男子下車看了一下，竟隨即上車開車離去。警方今天通知李男到案，依肇事逃逸罪嫌送辦。

這場車禍發生在昨天下午4時時許，辜姓國中生放學騎腳踏車沿高雄市鳳山區凱旋路直行，經過南京路與凱旋路口過馬路時，遭同向要右轉的轎車撞上，人車倒地，下唇、左膝擦傷。

駕駛轎車的李姓男子（42歲）下車查看，但是沒等到警方到場就先行離去。路人報警，將辜姓國中生送高雄長庚醫院治療，已無大礙。