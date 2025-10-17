影／高雄國中生放學遭撞傷 開車男看一下就喊「有事」落跑
高雄市鳳山區昨天發生肇事逃逸事故，1名國中生放學途中，騎腳踏車穿越馬路，遭1輛白色轎車撞傷，駕駛轎車的李姓男子下車看了一下，竟隨即上車開車離去。警方今天通知李男到案，依肇事逃逸罪嫌送辦。
這場車禍發生在昨天下午4時時許，辜姓國中生放學騎腳踏車沿高雄市鳳山區凱旋路直行，經過南京路與凱旋路口過馬路時，遭同向要右轉的轎車撞上，人車倒地，下唇、左膝擦傷。
駕駛轎車的李姓男子（42歲）下車查看，但是沒等到警方到場就先行離去。路人報警，將辜姓國中生送高雄長庚醫院治療，已無大礙。
警方調閱相關監錄系統，查出李姓車主涉嫌肇事逃逸，今天上午通知李男到案說明。李男稱，當時他看對方沒事，自己又有事才離去。警方依涉嫌肇事逃逸查辦他。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言