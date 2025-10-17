影／高雄國中生放學遭撞傷 開車男看一下就喊「有事」落跑

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區昨天發生肇事逃逸事故，1名國中生放學途中，騎腳踏車穿越馬路，遭1輛白色轎車撞傷，駕駛轎車的李姓男子下車看了一下，竟隨即上車開車離去。警方今天通知李男到案，依肇事逃逸罪嫌送辦。

這場車禍發生在昨天下午4時時許，辜姓國中生放學騎腳踏車沿高雄市鳳山區凱旋路直行，經過南京路與凱旋路口過馬路時，遭同向要右轉的轎車撞上，人車倒地，下唇、左膝擦傷。

駕駛轎車的李姓男子（42歲）下車查看，但是沒等到警方到場就先行離去。路人報警，將辜姓國中生送高雄長庚醫院治療，已無大礙。

警方調閱相關監錄系統，查出李姓車主涉嫌肇事逃逸，今天上午通知李男到案說明。李男稱，當時他看對方沒事，自己又有事才離去。警方依涉嫌肇事逃逸查辦他。

李姓男子昨天開車撞傷放學的國中生，下車看一下就離去。記者林保光／翻攝
李姓男子昨天開車撞傷放學的國中生，下車看一下就離去。記者林保光／翻攝

