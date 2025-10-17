快訊

影／他吃感冒藥突頭暈…偏移3車道自撞 3人車內一起大叫

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

楊姓男子今天開車載2名同事一起上班，行經松山機場附近突然頭暈，失控偏移撞斷號誌燈桿再衝上人行道撞倒一名機車騎士，接著波及停在停車位上的3輛機車，警方趕抵協助楊男和機車騎士共2人送醫，警方確認無酒駕，在車內沒發現違禁品，依車禍流程處理。

稍早行車畫面曝光，透過後車的行車記錄器畫面可見，事發前楊男開車就已不穩，一度偏移跨越雙白線，駛入內側公車專用道，但他疑自知「不舒服」，一路打右轉方向燈要靠邊停，孰料失控偏移3車道，撞上路邊號誌燈桿。

據了解，當時車內3人都在聽廣播，沒有互相交談，楊男也沒有說自己身體不舒服，肇事後3人一起大叫。

警方今天早上7點多獲報，松山區民權東路三段140巷、松山機場附近有車爆衝上人行道，現場廂型車車頭嚴重變形、凹陷，行人號誌燈桿直接被撞斷，撞擊力道驚人，救護人員趕抵，見駕駛楊男（64歲）胸口疼痛、機車騎士陳姓女子（37歲）雙手擦傷，協助2人送醫。

廂型車內除了駕駛楊男，後座還有2名乘客，所幸都沒有受傷；楊男供稱最近感冒，有吃感冒藥，當時一陣頭暈才突然失控自撞波及他人。

據了解，楊男當時開車是從新莊要去敦化北路的工地上班，一車3人都是工人。

松山機場 人行道

