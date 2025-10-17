樹林員警涉洩密…屏檢聲押獲准 新北警局：2大過免職

新北市樹林警分局劉姓警員涉嫌洩密，屏東地檢署日前指揮屏東縣調站北上搜索後，將人帶返屏東，經檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

據了解，本月13日才從海山警分局改調至樹林警分局警備隊的劉姓警員，報到第2天，疑涉及洩密，屏東地檢署指揮屏東縣調查站北上，搜索後將人帶返屏東。