樹林員警涉洩密…屏檢聲押獲准 新北警局：2大過免職
新北市樹林警分局劉姓警員涉嫌洩密，屏東地檢署日前指揮屏東縣調站北上搜索後，將人帶返屏東，經檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。
據了解，本月13日才從海山警分局改調至樹林警分局警備隊的劉姓警員，報到第2天，疑涉及洩密，屏東地檢署指揮屏東縣調查站北上，搜索後將人帶返屏東。
據了解，劉姓警員為警專23期，原本就任職樹林警分局，去年10月才改調至海山警分局埔墘派出所，沒想到，本周才改調回樹林原單位，上班第2天就出事。新北市警局祭出重罰，予以2大過免職。
