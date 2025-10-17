高雄保時捷5門休旅路口迴轉 遭貨車追撞

高雄市楠梓區今天上午發生保時捷休旅車與貨車車禍，1輛保時捷疑在路口迴轉，遭後方貨車追撞，幸未造成傷亡，警方正調查確實肇事原因。

今天上午9時許，1輛出廠價格300多萬元的保時捷Cayenne5門休旅車，經過高雄市楠梓區後昌路與宏毅三路口，與貨車發生車禍，保時捷後車門遭遭撞凹，貨車車頭損毀。

車禍發生在楠梓警分局後勁派出所旁，員警和旁邊商家立即趕上前，查看是否有人受傷受困，警方說幸好沒造成傷亡。

目擊者在旁議論說，當時保時捷要在路口迴轉，煞車太快，後方的貨車便衝撞上去。也有人說，保時捷可能要閃機車才突然減速。確實肇事原因仍由警方調查中。

警方調閱路口監護系統畫面，發現保時捷在近路口時停下又往前動一下，可能要迴轉，不料後方貨車便撞上去，撞得保時捷幾乎掉頭。確實肇事原因仍待交通大隊釐清。