北市男吃感冒藥開車頭暈…撞斷路燈再衝上人行道 2人送醫
楊姓男子今天早上開車載同事去上班，行經松山機場附近時突然頭暈，失控偏移撞斷燈桿再衝上人行道撞倒一名機車騎士，接著波及停在停車位上的3輛機車，警方趕抵協助楊男和機車騎士共2人送醫，警方在車內沒有發現違禁品，全案依車禍流程處理。
警方今天早上7點多獲報，松山區民權東路三段140巷、松山機場附近有車爆衝上人行道，現場廂型車車頭嚴重變形、凹陷，路燈燈桿直接被撞斷，撞擊力道驚人，救護人員趕抵，見駕駛楊男（64歲）胸口疼痛、機車騎士陳姓女子（37歲）雙手擦傷，協助2人送醫。
廂型車內除了駕駛楊男，後座還有2名乘客，所幸都沒有受傷；楊男供稱最近感冒，有吃感冒藥，當時一陣頭暈才突然失控自撞波及他人。
據了解，楊男當時開車是要去敦化北路的工地上班，一車3人都是工人。
