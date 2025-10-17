搶了個寂寞！200萬「黑吃黑」全假鈔 2成年男為2000元遭判囚1年3月

黃姓、王姓青年及藍姓少年受指示，去年11月間某夜特地自南台灣北上「黑吃黑」搶200萬元，得手才發現背包內數捆千元大鈔幾乎全是玩具鈔，僅有2000元真鈔，桃園地院將黃、王2人依成年人與少年共同犯結夥三人以上搶奪罪均判1年3月徒刑，可上訴。藍少另由屏東地院少年法庭審理。

犯罪事實指出，21歲黃男、19歲王男與17歲藍姓少年為好友，2024年11月間，藍少綽號「潘潘」的男老闆企圖「黑吃黑」奪財，透過藍少結識黃男，再邀約王男一同行動，3青少年同年月25日深夜駕車自屏東、高雄一路北上，26日上午抵達新北樹林，「潘潘」通知交易地點變更為桃園市龜山區文德路某超商。

同日下午近3時，黃、王男下車與蔡姓被害男子碰面，黃見藍少駕車抵達，隨即搶走蔡男腳邊的藍色背包，行搶過程中，黃男雖遭蔡男阻止仍徒步逃逸，藍少則駕車搭載王男逃離現場。

3人南下逃逸途中開啟背包清點，赫見原先預期的200萬元卻只有2000元，其餘數捆全是玩具紙鈔，於是將這筆微薄的「犯罪所得」在國道3號清水服務區花光。之後行經國3雲林段遭國道警方攔檢，因心虛拒檢逃逸，途中還將搶得的千元玩具鈔票灑出車外滅證，最後棄車於雲林斗六搭車。案經龜山警方先後於同年12月3日、4日在高雄市將黃、王2名成年男拘提到案。