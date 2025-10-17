17歲少年入侵台鐵內灣線軌道渾身傷死亡 家屬昨晚報失蹤悲痛認屍

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

台鐵內灣支線今天清晨5時許發生死傷事件，內灣支線竹東至內灣路段近大同路平交道，年約17歲的林姓少年倒臥於軌道旁，救護人員趕抵後確認已明顯死亡，案經員警調閱監視器，死者為自行侵入軌道路線無外力介入，不排除遭列車撞擊，詳細原因持續調查瞭解中。

案發地點在內灣支線竹起17K+564M處，今天早上5時左右，內灣路段近大同路平交道，有1名男子倒臥在地，現場勘查發現死者頭部有撕裂傷，身上也有多處擦傷，當下司機員回應，應該沒有撞到人，不過因林姓少年是自行侵入，並沒有外力介入，警方不排除遭列車撞擊，正全力調查中。

據了解，死者身分為17歲的林姓少年，其母親昨夜9時多才到竹東派出所通報失蹤人口，孩子因不明原因突然離家未回，相當憂心，並請求警方協尋。竹東派出所員警受理後，立刻分3批人馬協同尋找，一整夜仍未找到，直到今天早上傳出有男子在鐵軌旁死亡。

台鐵表示，今天5時42分1802次行經竹東=橫山間大同路平交道前，發現有人躺在平交道旁，1802次立即停車，立即通報鐵路警察、地區派出所及救護人員前往處理。經鐵路警察現場蒐證完畢1802次07時半放行，7時48分路線解除封鎖，竹東=內灣間恢復正常行駛。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台鐵內灣支線今天清晨5時許發生死傷事件，造成列車暫時停駛。圖／民眾提供
台鐵內灣支線今天清晨5時許發生死傷事件，造成列車暫時停駛。圖／民眾提供

