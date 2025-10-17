快訊

新北2刑警涉洩漏車籍及個資給線民 1人15萬交保1聲押

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市昨再傳出員警涉洩密，三重中和警分局昨天各有1名警員遭新北檢方指揮調新北市調處調查官帶走偵訊，昨晚檢察官覆訊後，三重偵查隊陸姓小隊長裁定15萬元交保，中和張姓偵查佐遭聲押。

新北地檢署昨天上午指揮新北市刑大和新北市調處到三重警分局、中和警分局搜索，帶走三重偵查隊陸姓小隊長及中和張姓偵查佐至市調處偵訊。據了解，2警疑多次洩漏車籍和個資給第三人，與線民條件交換。

據了解，中和分局偵查隊張姓偵查佐，之前曾任職新北市刑大，疑因與線民情報交換遭檢舉，被調至中和分局擔任詐欺小隊內勤人員。而大就三重分局偵查隊陸姓小隊長，因與該名線民也有聯繫，調查過程發現陸姓小隊長涉嫌不當查詢多筆車籍、個人資料並洩漏。

昨晚檢察官覆訊後，三重偵查隊陸姓小隊長裁定15萬元交保，中和張姓偵查佐遭聲押。

新北警涉洩密案，檢察官昨晚覆訊後，三重偵查隊陸姓小隊長裁定15萬元交保，中和張姓偵查佐遭聲押。圖／聯合報系資料照
新北警涉洩密案，檢察官昨晚覆訊後，三重偵查隊陸姓小隊長裁定15萬元交保，中和張姓偵查佐遭聲押。圖／聯合報系資料照

中和 三重

