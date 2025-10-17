聽新聞
0:00 / 0:00
彰化廢棄汽車座椅倉庫清晨大火 消防員費1個半小時才撲滅
彰化縣伸港鄉一處堆放汽車座椅等廢棄物倉庫，今天清晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，彰化縣消防局接獲報案，調派大批消防車及人員趕往灌救，費了一個半小時才撲滅，未有人員傷亡，起火原因由消防局調查中。
彰化縣消防局是在今天清晨4時12分接獲報案，指伸港鄉線工北一路一家環保公司堆放汽車座椅等廢棄物倉庫火警，立即調派消防車14輛、救護車2輛、消防人員36人前往搶救，先由和美分隊分隊長張惟翔指揮搶救。
由於由鐵皮搭蓋的倉庫內，堆放的汽車座椅等廢棄物，均是泡棉等材質易燃物，火勢相當猛烈，濃煙直衝雲霄，消防人員趕到時，倉庫已陷入火海，再由副大隊長江錦松接續指揮，在5時5分控制火勢，5時41分撲滅，燃燒面積約100平方公尺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言