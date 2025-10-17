彰化廢棄汽車座椅倉庫清晨大火 消防員費1個半小時才撲滅

彰化縣伸港鄉一處堆放汽車座椅等廢棄物倉庫，今天清晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，彰化縣消防局接獲報案，調派大批消防車及人員趕往灌救，費了一個半小時才撲滅，未有人員傷亡，起火原因由消防局調查中。

彰化縣消防局是在今天清晨4時12分接獲報案，指伸港鄉線工北一路一家環保公司堆放汽車座椅等廢棄物倉庫火警，立即調派消防車14輛、救護車2輛、消防人員36人前往搶救，先由和美分隊分隊長張惟翔指揮搶救。