快訊

前檢座逼女證人上床、遭廢律師證又涉詐 還自曝名下有3套房

威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

富人成功背後藏了什麼？投資7種外表資產、不炫名牌

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化廢棄汽車座椅倉庫清晨大火 消防員費1個半小時才撲滅

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉一處堆放汽車座椅等廢棄物倉庫，今天清晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，彰化縣消防局接獲報案，調派大批消防車及人員趕往灌救，費了一個半小時才撲滅，未有人員傷亡，起火原因由消防局調查中。

彰化縣消防局是在今天清晨4時12分接獲報案，指伸港鄉線工北一路一家環保公司堆放汽車座椅等廢棄物倉庫火警，立即調派消防車14輛、救護車2輛、消防人員36人前往搶救，先由和美分隊分隊長張惟翔指揮搶救。

由於由鐵皮搭蓋的倉庫內，堆放的汽車座椅等廢棄物，均是泡棉等材質易燃物，火勢相當猛烈，濃煙直衝雲霄，消防人員趕到時，倉庫已陷入火海，再由副大隊長江錦松接續指揮，在5時5分控制火勢，5時41分撲滅，燃燒面積約100平方公尺。

彰化縣伸港鄉一處堆放汽車座椅等廢棄物倉庫，今天清晨發生大火，彰化縣消防局費了一個半小時才撲滅，未有人員傷亡，起火原因由消防局調查中。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣伸港鄉一處堆放汽車座椅等廢棄物倉庫，今天清晨發生大火，彰化縣消防局費了一個半小時才撲滅，未有人員傷亡，起火原因由消防局調查中。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣伸港鄉一處堆放汽車座椅等廢棄物倉庫，今天清晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，彰化縣消防局費了一個半小時才撲滅，未有人員傷亡，起火原因由消防局調查中。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣伸港鄉一處堆放汽車座椅等廢棄物倉庫，今天清晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，彰化縣消防局費了一個半小時才撲滅，未有人員傷亡，起火原因由消防局調查中。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣伸港鄉一處堆放汽車座椅等廢棄物倉庫，今天清晨發生大火，彰化縣消防局費了一個半小時才撲滅，未有人員傷亡，起火原因由消防局調查中。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣伸港鄉一處堆放汽車座椅等廢棄物倉庫，今天清晨發生大火，彰化縣消防局費了一個半小時才撲滅，未有人員傷亡，起火原因由消防局調查中。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣伸港鄉一處堆放汽車座椅等廢棄物倉庫，今天清晨發生大火，彰化縣消防局費了一個半小時才撲滅，未有人員傷亡，起火原因由消防局調查中。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣伸港鄉一處堆放汽車座椅等廢棄物倉庫，今天清晨發生大火，彰化縣消防局費了一個半小時才撲滅，未有人員傷亡，起火原因由消防局調查中。圖／彰化縣消防局提供

廢棄物 消防人員

延伸閱讀

彰化天空遊戲場又傳溜滑梯骨折 開放1周兩起意外

真的來了！彰化中友百貨地下層開挖完成 先辦生活市集暖身吸客

侯友宜參觀台灣設計展 肯定彰化傳產大縣行行出狀元

彰化二林中科園區挖洞被倒亂百噸營建廢棄物 11人起訴求重刑

相關新聞

17歲少年入侵台鐵內灣線軌道渾身傷死亡 家屬昨晚報失蹤悲痛認屍

台鐵內灣支線今天清晨5時許發生死傷事件，內灣支線竹東至內灣路段近大同路平交道，年約17歲的林姓少年倒臥於軌道旁，救護人員...

影／台鐵內灣線平交道1男倒臥亡 身上多處創傷…司機員：沒撞到呀

台鐵內灣支線今天清晨5時許發生死傷事件，造成列車暫時停駛。據了解，內灣支線竹東至內灣路段近大同路平交道，有男子倒臥於軌道...

新北2刑警涉洩漏車籍及個資給線民 1人15萬交保1聲押

新北市昨再傳出員警涉洩密，三重及中和警分局昨天各有1名警員遭新北檢方指揮調新北市調處調查官帶走偵訊，昨晚檢察官覆訊後，三...

彰化廢棄汽車座椅倉庫清晨大火 消防員費1個半小時才撲滅

彰化縣伸港鄉一處堆放汽車座椅等廢棄物倉庫，今天清晨發生大火，由於都是易燃物，火勢一發不可收拾，彰化縣消防局接獲報案，調派...

新台馬輪1阿兵哥闖女性專區偷鞋留不明液體 晚間移送法辦

東引指揮部一名阿兵哥昨天休假搭「新台馬輪」返台，涉嫌闖入女性專區偷走一隻女性乘客新鞋子，並在鞋內留有「不明液體」丟到走道...

統聯客運左轉 斑馬線上撞死人

桃園市一名66歲陳姓男子日前徒步行經中壢區榮民南路與晉元路口的斑馬線時，遭58歲晏姓男子駕駛的統聯客運撞上死亡，陳男兒子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。