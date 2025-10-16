聽新聞
新台馬輪1阿兵哥闖女性專區偷鞋留不明液體 晚間移送法辦

聯合報／ 記者游明煌蔡家蓁／連線即時報導

東引指揮部一名阿兵哥今天休假搭「新台馬輪」返台，涉嫌闖入女性專區偷走一隻女性乘客新鞋子，並在鞋內留有「不明液體」丟到走道，女子到櫃台報案，基隆海巡隊晚間訊後將男子依竊盜、毀損罪嫌移送檢方偵辦。

據一名女乘客貼文指出，她睡的是新台馬輪男賓止步的女性專區，她躺著滑手機時，餘光中發現少了一隻鞋子，她拉開床簾果然發現不見了一隻。她要去櫃台途中，就有人把那隻鞋子丟到走道上，她說，拿起來一看裡面有疑似「洨」的不明液體。

該女拿著鞋子向櫃台反映，船員也傻眼，女船員向她說沒有監視器很難查，但突有一阿兵哥靠近說「是他射的」，會負責賠償。

船上工作人員要女乘客把鞋子用塑膠袋包起來當證據，改拿人字拖給她穿。女乘客說，第一次遇到這麼離譜的事。

海巡署第二巡防區今天下午接獲報案，一名男子在新台馬輪上竊取女性旅客鞋子，新台馬輪停靠基隆港西岸碼頭後，基隆海巡隊將這名阿兵哥帶回偵辦，到晚間偵訊結束，將依竊盜、毀損罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

新台馬輪1阿兵哥闖女性專區偷鞋留不明液體，晚間移送法辦。記者游明煌／攝影
新台馬輪1阿兵哥闖女性專區偷鞋留不明液體，晚間移送法辦。記者游明煌／攝影

