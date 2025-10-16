影／一泡尿6000元！苗栗「火爆男」對警車撒尿遭依社維法裁罰

苗栗縣警局頭份分局今年8月下旬將「刑事通知書」送達三灣鄉徐姓男子住處，但他出門在警車旁簽收時，當場表明要對警車撒尿，員警當即口頭警告制止，但他仍執意對巡邏車左前輪撒尿，被警方依違反社會秩序維護法法辦，法院最近裁決結果出爐，徐姓男子這泡尿要裁罰6000元罰鍰。

頭份分局三灣分駐所員警8月24日下午4點多到三灣鄉大河村一戶民宅送達涉及毀損案的刑事通知書，警方請徐姓男子到巡邏車旁簽收通知書，不料他一出門就告知員警要對警車撒尿，員警雖口頭警告制止，但他仍故意將尿撒在巡邏車左前輪，被警方告知已違反社會秩序維護法，將依法處理。

徐姓男子是地方的「頭痛人物」，當天發現員警登門火氣就上頭，開始大小聲怒斥並拒絕簽收，員警仍客氣勸說「不要這麼凶啦」，並告知不簽收會被通緝，不料他一出門就說要小便，且朝著巡邏車左側車頭拉低短褲準備撒尿，員警見狀立即口頭警告，但他不理睬，員警錄下過程，告知 要依違反社維法將他移送法院裁處。