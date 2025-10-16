影／一泡尿6000元！苗栗「火爆男」對警車撒尿遭依社維法裁罰

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣警局頭份分局今年8月下旬將「刑事通知書」送達三灣鄉徐姓男子住處，但他出門在警車旁簽收時，當場表明要對警車撒尿，員警當即口頭警告制止，但他仍執意對巡邏車左前輪撒尿，被警方依違反社會秩序維護法法辦，法院最近裁決結果出爐，徐姓男子這泡尿要裁罰6000元罰鍰。

頭份分局三灣分駐所員警8月24日下午4點多到三灣鄉大河村一戶民宅送達涉及毀損案的刑事通知書，警方請徐姓男子到巡邏車旁簽收通知書，不料他一出門就告知員警要對警車撒尿，員警雖口頭警告制止，但他仍故意將尿撒在巡邏車左前輪，被警方告知已違反社會秩序維護法，將依法處理。

徐姓男子是地方的「頭痛人物」，當天發現員警登門火氣就上頭，開始大小聲怒斥並拒絕簽收，員警仍客氣勸說「不要這麼凶啦」，並告知不簽收會被通緝，不料他一出門就說要小便，且朝著巡邏車左側車頭拉低短褲準備撒尿，員警見狀立即口頭警告，但他不理睬，員警錄下過程，告知 要依違反社維法將他移送法院裁處。

頭份警分局表示，徐姓男子情緒失控挑釁公權力的行為，已嚴重侵害警方執法尊嚴，絕不寬貸，因此將全案移請苗栗地方法院裁罰。

苗栗縣警局頭份分局今年8月下旬將「刑事通知書」送達三灣鄉徐姓男子住處，但他出門在警車旁簽收時，當場表明要對警車撒尿，員警當即口頭警告制止，但他仍執意對巡邏車左前輪撒尿，被警方依違反社會秩序維護法法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣警局頭份分局今年8月下旬將「刑事通知書」送達三灣鄉徐姓男子住處，但他出門在警車旁簽收時，當場表明要對警車撒尿，員警當即口頭警告制止，但他仍執意對巡邏車左前輪撒尿，被警方依違反社會秩序維護法法辦。圖／記者胡蓬生翻攝

頭份 警車 頭痛

延伸閱讀

非法棄置廢枝葉逾1.3萬噸成「垃圾山」 涉案12人遭苗栗檢方求處重刑

影／發車了！苗栗亦捷司機罷駛風波暫落幕 候車乘客兩樣情

苗栗12線突停駛民炸鍋！新竹15線憂受影響 民代促縣府緊急備案

14輛車上午停駛排排站...民眾痴痴等 亦捷苗栗午後恢復行駛

相關新聞

撞擊力道猛烈！國道3香山段「4車連環撞」 1駕駛重傷昏迷

國道3號南向115公里香山路段，今天傍晚7時許發生4車連環車禍，前後共2輛貨車夾擊中間2輛自小客車，遭撞擊車體嚴重變形，...

上班第2天就出事？新北警涉洩密連環爆 樹林分局1警遭屏東檢調帶走

新北市今再傳出員警涉洩密，繼三重及中和警分局今天各有1名員警，遭新北檢方指揮調新北市調處調查官帶走偵訊，今晚連樹林警分局...

東指部證實…1軍人闖新台馬輪女性專區「偷鞋猥褻」 移送法辦

東引指揮部施姓官兵返台休假，今天搭乘從東引往基隆港的台馬交通船「新台馬輪」，闖入該船女性專區，竊取女性旅客鞋子並進行猥褻...

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

再傳警員疑涉洩密！新北地檢署今天上午指揮新北市刑大和新北市調處到三重警分局、中和警分局搜索，帶走三重偵查隊陸姓小隊長及中...

統聯客運左轉 斑馬線上撞死人

桃園市一名66歲陳姓男子日前徒步行經中壢區榮民南路與晉元路口的斑馬線時，遭58歲晏姓男子駕駛的統聯客運撞上死亡，陳男兒子...

二林中科遭濫倒 11人被求重刑

去年山陀兒颱風過境後，彰化檢警查獲清運車隊與廢棄物處理業者合謀，將上百噸營建廢棄物非法傾倒在二林中科園區用地，現場遭開挖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。