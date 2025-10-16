影／一泡尿6000元！苗栗「火爆男」對警車撒尿遭依社維法裁罰
苗栗縣警局頭份分局今年8月下旬將「刑事通知書」送達三灣鄉徐姓男子住處，但他出門在警車旁簽收時，當場表明要對警車撒尿，員警當即口頭警告制止，但他仍執意對巡邏車左前輪撒尿，被警方依違反社會秩序維護法法辦，法院最近裁決結果出爐，徐姓男子這泡尿要裁罰6000元罰鍰。
頭份分局三灣分駐所員警8月24日下午4點多到三灣鄉大河村一戶民宅送達涉及毀損案的刑事通知書，警方請徐姓男子到巡邏車旁簽收通知書，不料他一出門就告知員警要對警車撒尿，員警雖口頭警告制止，但他仍故意將尿撒在巡邏車左前輪，被警方告知已違反社會秩序維護法，將依法處理。
徐姓男子是地方的「頭痛人物」，當天發現員警登門火氣就上頭，開始大小聲怒斥並拒絕簽收，員警仍客氣勸說「不要這麼凶啦」，並告知不簽收會被通緝，不料他一出門就說要小便，且朝著巡邏車左側車頭拉低短褲準備撒尿，員警見狀立即口頭警告，但他不理睬，員警錄下過程，告知 要依違反社維法將他移送法院裁處。
頭份警分局表示，徐姓男子情緒失控挑釁公權力的行為，已嚴重侵害警方執法尊嚴，絕不寬貸，因此將全案移請苗栗地方法院裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言