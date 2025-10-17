聽新聞
統聯客運左轉 斑馬線上撞死人

聯合報／ 記者周嘉茹陳俊智／桃園報導

桃園市一名66歲陳姓男子日前徒步行經中壢區榮民南路與晉元路口，走在行人穿越道，卻遭58歲晏姓男子駕駛的統聯客運撞上死亡。圖／警方提供
桃園市一名66歲陳姓男子日前徒步行經中壢區榮民南路與晉元路口，走在行人穿越道，卻遭58歲晏姓男子駕駛的統聯客運撞上死亡。圖／警方提供
桃園市一名66歲陳姓男子日前徒步行經中壢區榮民南路與晉元路口的斑馬線時，遭58歲晏姓男子駕駛的統聯客運撞上死亡，陳男兒子控訴駕駛撞到人後未及時停車，還往前輾才停下來。警方指出，已依涉嫌過失致死將駕駛送辦並吊銷駕照，交通局研議先裁罰統聯9萬元。

中壢交通中隊本月7日下午4時許獲報榮民南路與晉元路口發生車禍，58歲晏男駕駛營業大客車沿晉元路左轉榮民南路往仁慈路方向時，撞上行走於斑馬線的66歲陳男發生交通事故，陳男送醫不治。警方測試晏男酒測值為0，依過失致死罪嫌偵辦。

陳男因車禍往生，家屬昨舉行告別式，陳男兒子說，統聯客運雖有慰問並提供喪葬費及慰問金，但肇事司機行經斑馬線，未確實確認路口行人，家屬也認為該路口行人秒數太短、人行道內縮也不夠，相關單位應改善。

據了解，晏男經過路口時未確實停讓行人，加上榮民南路當時正對陽光，車輛左轉後由亮至暗處，晏男疑似因佩戴墨鏡且碰上逆光，未發現路口有行人，後續撞上陳男後又未立即煞車，造成行人自車前輾壓至車尾，傷重不治。

警方指出，榮民南路與晉元路口號誌標示皆清晰，設計無異常。市府交通局說明，14日和警方辦過會勘，確認該路口斑馬線已於2021年辦理退縮與重新畫設，考量5岔路口交通動線複雜，正研議行人號誌早開可能性。

