快訊

被迫暫緩關緊資金水龍頭 Fed考慮停止縮表真正原因曝光

周杰倫罕見動怒！魔術師好友搞消失 「牽扯上億糾紛」內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

上班第2天就出事？新北警涉洩密連環爆 樹林分局1警遭屏東檢調帶走

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市今再傳出員警涉洩密，繼三重中和警分局今天各有1名員警，遭新北檢方指揮調新北市調處調查官帶走偵訊，今晚連樹林警分局也傳出1名警備隊員警遭屏東檢調人員帶走偵訊。

新北地檢署今天上午指揮新北市刑大和新北市調處到三重警分局、中和警分局搜索，帶走三重偵查隊陸姓小隊長及中和張姓偵查佐至市調處偵訊。據了解，2警疑洩漏車籍和個資給第三人，與線民進行條件交換，確切案情尚待釐清。

據了解，中和分局偵查隊張姓偵查佐，之前曾任職新北市刑大，疑因與線民進行情報交換遭檢舉，被調至中和分局擔任詐欺小隊內勤人員。而大就三重分局偵查隊陸姓小隊長，因與該名線民也有聯繫，調查過程發現陸姓小隊長涉嫌不當查詢多筆車籍、個人資料並洩漏。

今晚又傳出本月13日才從海山警分局調至樹林警分局警備隊的劉姓員警，報到第2天，疑涉及洩密，屏東地檢署指揮屏東縣調查站北上，搜索後將人帶返屏東。

據了解，劉姓員警為警專23期，原本就任職樹林警分局，去年10月改調至海山警分局警備隊，本周才改調回樹林原單位，上班第2天就出事。

樹林警分局表示，將配合檢察官持續深入追查員警違法涉案部分，秉持絕不護短、不庇縱，依法究辦，以維風紀。

新北市今再傳警員涉洩密，繼三重及中和警分局，連樹林警分局傳出員警遭屏東檢調人員帶走偵訊。記者王長鼎／翻攝
新北市今再傳警員涉洩密，繼三重及中和警分局，連樹林警分局傳出員警遭屏東檢調人員帶走偵訊。記者王長鼎／翻攝

中和 屏東縣 三重 北檢 檢察官

延伸閱讀

屏東楓港溪河床乾季種西瓜施肥 居民怨雞糞異味重

增加犯罪偵查困難…律師涉洩密詐騙集團主嫌助串供 新北檢起訴

疑養線民洩個資2警遭搜索 新北警局長震怒宣示「整頓警紀」

律師走私槍毒案中涉洩密 遭指「交保也靠黑道」他發聲澄清

相關新聞

撞擊力道猛烈！國道3香山段「4車連環撞」 1駕駛重傷昏迷

國道3號南向115公里香山路段，今天傍晚7時許發生4車連環車禍，前後共2輛貨車夾擊中間2輛自小客車，遭撞擊車體嚴重變形，...

上班第2天就出事？新北警涉洩密連環爆 樹林分局1警遭屏東檢調帶走

新北市今再傳出員警涉洩密，繼三重及中和警分局今天各有1名員警，遭新北檢方指揮調新北市調處調查官帶走偵訊，今晚連樹林警分局...

東指部證實…1軍人闖新台馬輪女性專區「偷鞋猥褻」 移送法辦

東引指揮部施姓官兵返台休假，今天搭乘從東引往基隆港的台馬交通船「新台馬輪」，闖入該船女性專區，竊取女性旅客鞋子並進行猥褻...

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

再傳警員疑涉洩密！新北地檢署今天上午指揮新北市刑大和新北市調處到三重警分局、中和警分局搜索，帶走三重偵查隊陸姓小隊長及中...

台中東勢轎車失控翻車一人傷 山路狹窄警方到場疏導交通

台中市東勢區東關路今天下午發生車禍，轎車失控翻車駕駛受傷，道路狹窄交通受影響，東勢警方迅速到場疏導交通，警方初步調查，行...

影／新北永和傳工安意外…1女路過慘被掉落物砸傷 送醫治療

新北市永和區環河西路2段與保福路3段交叉路口都更拆除工地今天下午傳出工安意外，1名年輕女子路過遭掉落物砸傷腳踝，送永和耕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。