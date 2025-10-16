上班第2天就出事？新北警涉洩密連環爆 樹林分局1警遭屏東檢調帶走

新北市今再傳出員警涉洩密，繼三重及中和警分局今天各有1名員警，遭新北檢方指揮調新北市調處調查官帶走偵訊，今晚連樹林警分局也傳出1名警備隊員警遭屏東檢調人員帶走偵訊。

新北地檢署今天上午指揮新北市刑大和新北市調處到三重警分局、中和警分局搜索，帶走三重偵查隊陸姓小隊長及中和張姓偵查佐至市調處偵訊。據了解，2警疑洩漏車籍和個資給第三人，與線民進行條件交換，確切案情尚待釐清。

據了解，中和分局偵查隊張姓偵查佐，之前曾任職新北市刑大，疑因與線民進行情報交換遭檢舉，被調至中和分局擔任詐欺小隊內勤人員。而大就三重分局偵查隊陸姓小隊長，因與該名線民也有聯繫，調查過程發現陸姓小隊長涉嫌不當查詢多筆車籍、個人資料並洩漏。

今晚又傳出本月13日才從海山警分局調至樹林警分局警備隊的劉姓員警，報到第2天，疑涉及洩密，屏東地檢署指揮屏東縣調查站北上，搜索後將人帶返屏東。

據了解，劉姓員警為警專23期，原本就任職樹林警分局，去年10月改調至海山警分局警備隊，本周才改調回樹林原單位，上班第2天就出事。