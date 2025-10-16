東指部證實…1軍人闖新台馬輪女性專區「偷鞋猥褻」 移送法辦

快訊

中央社／ 連江縣16日電

東引指揮部施姓官兵返台休假，今天搭乘從東引往基隆港的台馬交通船「新台馬輪」，闖入該船女性專區，竊取女性旅客鞋子並進行猥褻行為。全案朝竊盜、毀損罪嫌偵辦。

據了解，海巡署第2巡防區下午近4時接獲民眾報案，指有名男性旅客在新台馬輪上竊取女性旅客鞋子並進行猥褻，新台馬輪當時位於石門外海，下午5時20分停靠基隆港西岸碼頭。

第2巡防區立即通報基隆海巡隊、基隆港務警察總隊老碼頭中隊協助處理，據指出，遭指控嫌疑人為施姓男子，身分是名軍人，現已被帶至基隆海巡隊製作筆錄，全案目前朝竊盜、毀損罪嫌偵辦。

陸軍東引地區指揮部今天向中央社記者證實此事，被害者指稱的施姓男子確為東指部官兵，於休假期間在新台馬輪上做出猥褻行為。獲報後已初步進行了解並協助處理，但因案發地點在船舶上，原則由相關單位調查偵辦。

新台馬輪事務長王璉傑告訴中央社記者，今天下午1時許接獲服務台通報後，馬上安排女性乘客至貴賓艙的女性專區休息，並請該名男性乘客留在服務台附近，且加派專人陪同。由於航行中船內無手機訊號，待下午4時許手機恢復訊號後，他隨即向海巡報案，並通報東引地區指揮部。

新台馬輪為連江縣政府所有船舶，連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐今天晚間回覆中央社記者，已要求承包新台馬輪營運的廠商全港通航業公司提出檢討報告，並將盡快安排會勘，檢討並改善該船女性專區安全問題。

