撞擊力道猛烈！國道3香山段「4車連環撞」 1駕駛重傷昏迷

國道3號南向115公里香山路段，今天傍晚7時許發生4車連環車禍，前後共2輛貨車夾擊中間2輛自小客車，遭撞擊車體嚴重變形，由於撞擊力道猛烈，第3輛被夾擊的轎車男駕駛全身多處外傷昏迷，已送苗栗為恭醫院搶救，事故原因待調查。

據了解，4車連環車禍的第1輛、第4輛均為貨車，疑因車距過近及煞車不及，追撞中間的2輛自小客車。第2輛車女駕駛輕傷自行脫困，但第3輛車男駕駛因撞擊力道猛烈，全身多處外傷昏迷，已由救護人員送往苗栗為恭醫院搶救，至於首尾2名貨車駕駛均未受傷。