台中東勢轎車失控翻車一人傷 山路狹窄警方到場疏導交通

台中市東勢區東關路今天下午發生車禍，轎車失控翻車駕駛受傷，道路狹窄交通受影響，東勢警方迅速到場疏導交通，警方初步調查，行車途中轎車右前輪不慎碰撞民宅前路緣水溝蓋，致車輛失控翻覆，詳細肇因由警方調查中。

台中市東勢區今天下午發生轎車翻覆事故，一人受傷。警方接獲報案後，立即派遣警力趕赴現場處理，並協助傷者送醫救護，同時展開交通疏導與事故調查工作，確保現場安全與交通秩序順暢。

今天下午2時23分，東勢區東關路四段車禍，52歲游姓男子駕駛轎車沿東關路四段由和平往東勢方向行駛，行經事故地點時，右前輪不慎碰撞民宅前路緣水溝蓋，導致車輛失控翻覆。

該路段未設有號誌，速限為每小時50公里。事故發生後，駕駛人身上多處擦挫傷，意識清楚，經救護車送往東勢農民醫院治療，目前傷勢穩定，無生命危險。警方第一時間全力投入現場管制與傷者救護，並完成酒測，確認駕駛人並無酒駕。

車禍現場未設監視器，且車輛無行車紀錄器，警方已依據現場跡證、車輛碰撞位置與翻覆痕跡展開深入調查，全力釐清事故發生的詳細經過與肇事原因。