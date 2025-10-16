聽新聞
再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊
再傳警員疑涉洩密！新北地檢署今天上午指揮新北市刑大和新北市調處到三重警分局、中和警分局搜索，帶走三重偵查隊陸姓小隊長及中和張姓偵查佐至市調處偵訊。據了解，2警疑洩漏車籍和個資給第三人，與線民進行條件交換，確切案情尚待釐清。
據了解，中和分局偵查隊張姓偵查佐，之前曾任職新北市刑大，疑因與線民進行情報交換遭檢舉，被調至中和分局擔任詐欺小隊內勤人員。而三重分局偵查隊陸姓小隊長，因與該名線民也有聯繫，調查過程發現陸姓小隊長涉嫌不當查詢多筆車籍、個人資料並洩漏。
新北市刑大報請新北地檢署檢察官指揮，檢察官今天上午7時許指揮新北市刑大、法務部調查局新北市調查處，持搜索票至中和分局偵查隊張姓偵查佐，及三重分局偵查隊陸姓小隊長等2人住處及辦公處所實施搜索，結束後帶往新北市調查處接受偵詢中。
新北市刑大表示，將配合檢察官持續深入追查警員違法涉案部分，秉持絕不護短、不庇縱，依法究辦，以維風紀。2警確切涉案內容仍待檢察官調查釐清。
