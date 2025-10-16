快訊

北市男疑自焚 「全身起火3分鐘」一度有呼吸 送醫仍不治

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市士林區福中公園前天傳出疑似自焚案，林姓男子居無定所，在公園涼亭休息約40分鐘突然全身著火，警方獲報持滅火器撲滅緊急送醫，當下林男被燒了3分鐘還有呼吸心跳，孰料送醫仍不治，警方事後聯繫死者家屬，預計今天相驗釐清死因。

士林警方14日晚上6點多獲報，有民眾焦急跑至後港派出所稱福中公園「有人全身起火」，員警大驚，持滅火器上前查看緊急撲滅，林男（66歲）已全身焦黑，員警再持公園水管協助降溫，見他還有呼吸心跳，消防人員趕抵協助送醫，不幸仍在15日早上宣告不治。

警方事後透過臉部照片查出死者身分，詢問得知林男平時居無定所，都跟家人沒有聯繫，14日晚上6點突然走入涼亭，6點43分時涼亭內突然竄出火光，警方在6點46分獲報趕抵緊急滅火。

雖然公園有監視器，但距離涼亭過遠無法拍到明確事發經過，不過警方在現場有找到打火機，再比對同時間沒有其他人出入涼亭，初步排除外力因素。

警方已報請檢察官相驗釐清死因，消防局也採集死者衣物，確定是否附有易燃物等。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

士林警分局外觀照。記者李隆揆／攝影
士林警分局外觀照。記者李隆揆／攝影

