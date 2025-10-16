又見公車撞行人！統聯公車撞行穿線66歲男慘死 家屬慟：還往前輾

桃園市一名66歲陳姓男子日前徒步行經中壢區榮民南路與晉元路口，走在行人穿越道卻遭58歲晏姓男子駕駛的統聯客運撞上死亡。陳男今舉行告別式，其兒子控訴公車撞到人後沒有第一時間停車，還往前輾才停下來，造成父親死亡，相當悲痛。

中壢交通中隊本月7日下午4時許獲報，在榮民南路與晉元路口有交通事故發生，立即派員到場。經了解，58歲晏男駕駛營業大客車沿晉元路左轉榮民南路往仁慈路方向時，與行走於人行穿越道的66歲陳男發生交通事故，導致陳男經急救後宣告死亡。

警方經測試晏男酒測值為0，詳細肇事原因待調查釐清，晏男依過失致死罪嫌依法偵辦。陳男今舉行告別式，其兒子控訴統聯公車行經行穿線時疑似未確實確認路口行人，且撞到父親後，第一時間並沒有立即停車，反而往前輾壓後才停下，造成父親傷重死亡。

兒子表示，當時父親走路出門去超市購物，回來的路上不幸發生意外，事發後統聯客運第一時間有向家屬慰問，並提供喪葬費及慰問金，今天也有到告別式現場，後續會再進一步討論正式賠償事宜，認為統聯有心處理，但司機的確未確實注重交通安全，且認為該路口行人秒數太短、人行道內縮也不夠，相關單位應要改善。

據了解，晏男經過路口時未確實停讓行人，加上榮民南路當時正對陽光，車輛左轉後由亮至暗處，晏男疑似因佩戴墨鏡且碰上逆光，未發現到路口行人，後續撞上陳男後又未立即剎車，造成行人自車前輾壓至車尾，傷重不治。