台中死亡車禍家屬痛訴法令不嚴 遺體送進殯儀館前...一度「不下車」

台中市石岡區本月9日發生死亡車禍，婦人騎機車和大貨車碰撞送醫急救不治，她兒子痛斥刑責太輕，駕駛只依過失致死罪移送，家屬悲痛旁人無法體會；死者之子說，他母親被送到殯儀館時一度「不下車」，直到他父親趕到全家人陪同，母親才「下車」接受殯葬業者安排。

台中市東勢警分局表示，本月9日上午7時7分，在台中市石岡區豐勢路，54歲吳姓男子駕駛大貨車，沿豐勢路內側車道由石岡往東勢方向行駛，行經事故地點時，疑似變換車道不當，與沿豐勢路外側車道由石岡往東勢方向行駛之60歲張姓婦人騎乘機車發生碰撞，機車倒地。

騎士婦人身體多處受傷，送往衛福部豐原醫院急救，當天8時16分搶救無效宣告死亡；大貨車駕駛吳男未受傷。經警方酒測，雙方駕駛均無飲酒。警方也已調閱事故地點監視器釐清肇事原因。整起事故依過失致死罪移送台中地檢署偵辦，後續事故責任將由相關單位進一步鑑定。

警方呼籲，駕駛人行駛道路時，應隨時注意車前狀況與保持安全距離，切勿任意變換車道，以維護自身及其他用路人安全。

死者之子控訴法令太輕，大貨車駕駛只依過失致死罪移送，貨車公司至今無人關心和慰問家屬，家屬只能自己四處尋找相關線索；他說母親遺體當天被載到殯儀館時，父親和他與弟弟原本陪同，父親後來被警方通知協助製作筆錄，只好中途改道，他母親遺體送達殯儀館時，殯葬業者一度無法「拉」下車，後來依殯葬業者說法和建議，通知父親也到場，全家人陪同，母親遺體才順利下車。