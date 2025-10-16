垃圾山頂突冒火！花蓮掩埋場再度起火濃煙直竄天際

花蓮市垃圾掩埋場上月19日起火，今天再次發生火警，黑煙直竄天際。市公所清潔隊長吳慶展表示，懷疑是沼氣外洩釀禍，現場都派有派人在現場監看，過去有發現幾次明火都很快撲滅，但這次起火點在垃圾山最上層，消防已緊急滅火，呼籲周邊居民關緊門窗。

花蓮市垃圾場上月19日疑似因沼氣外洩起火，幸好兩個多小時就控制，公所初步研判是沼氣引發自燃，將持續監控。清潔隊長吳慶展說，垃圾場從8月開始就有沼氣外洩情形，多次到現場開挖，24小時派員在曾經火警現場監看並配有水車，有好幾次發生小小明火，相關人員在現場很快就撲滅。

吳慶展指出，今天起火處跟之前火災位置不一樣，今天起火位置比較高，垃圾層上層燃燒，跟以前有沼氣的大宗廢棄物燒的地方不同，以前沒有在該處起火過，消防隊已在1時許到現場灌救。

現場一開始燒黑煙，現在挖土機開挖、消防隊灌救後，濃煙已變成白煙，吳慶展說，煙會很黑是因為垃圾有塑膠袋，恐產生戴奧辛，起火懷疑是沼氣關係加上天氣熱，點燃垃圾山。