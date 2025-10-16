快訊

中壢大客車左轉釀禍！66歲男走斑馬線遭撞倒急救亡

桃園電子報／ 桃園電子報

車禍示意圖。圖／AI生成
晏男駕駛營業大客車與行走於人行穿越道之陳男發生交通事故。圖：讀者提供

桃園市中壢區10月7日16時許，一名58歲晏姓男子駕駛營業大客車沿晉元路左轉榮民南路往仁慈路方向時，與行走於人行穿越道之66歲陳男發生交通事故，致使陳男經急救後宣告死亡，經測試晏男酒測值為0，詳細肇事原因尚待中壢警分局釐清，晏男依過失致死罪嫌依法偵辦。

425143 1 scaled
晏男依過失致死罪嫌依法偵辦。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行經路口轉彎時，務必減速慢行、留意行人動態並遵守「行人優先」原則，切勿搶快或心存僥倖，以免釀成遺憾。

林鼎泰也說明，依《道路交通管理處罰條例》第44條規定，汽車駕駛人行近行人穿越道不禮讓行，進而造成行人傷亡，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰。另外，致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，更將面臨刑事責任。中壢分局將持續加強路口取締與宣導，提醒所有用路人「減速、再看、再前進」，共同維護交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢大客車左轉釀禍！66歲男走斑馬線遭撞倒急救亡

中壢 行人

