桃園蘆竹早午餐店氣爆起火 1瓦斯工換桶不慎釀災...燒燙傷送醫

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市蘆竹區南順六街有早午餐店今早發生火警，店家疑似處理瓦斯桶時發生事故，69歲呂姓男子燒燙傷，蘆竹分隊救護車預防性送醫，詳細事故原因仍需火災調查科釐清。

桃園市消防局上午10時09分接獲報案，蘆竹區南順六街一家早午餐店發生火警，大量濃煙竄出，第三大隊蘆竹分隊立即前往灌救，現場已有火勢冒出，並有瓦斯外洩情形。

據了解，事故發生前，現場正在進行瓦斯管線作業，當地里長指稱，當時一名送瓦斯桶的呂姓男子疑似開關沒有關好，導致氣爆意外，身體多處出現1、2度燒燙傷，已由蘆竹救護車緊急送往林口長庚醫院治療。

這起火警燃燒範圍主要集中在1樓營業場所廚房內的用品及裝潢，燃燒面積約20平方公尺。消防人員抵達現場後，於10時23分成功控制火勢，並在10時26分完全撲滅火災。

桃園市蘆竹區一家早午餐店上午發生氣爆火警，消防人員前往灌救迅速撲滅火勢，並將受到燒燙傷男子送醫。記者朱冠諭／翻攝
桃園市蘆竹區一家早午餐店上午發生氣爆火警，消防人員前往灌救迅速撲滅火勢，並將受到燒燙傷男子送醫。記者朱冠諭／翻攝
桃園市蘆竹區一家早午餐店上午發生氣爆火警，消防人員前往灌救迅速撲滅火勢，並將受到燒燙傷男子送醫。記者朱冠諭／翻攝
桃園市蘆竹區一家早午餐店上午發生氣爆火警，消防人員前往灌救迅速撲滅火勢，並將受到燒燙傷男子送醫。記者朱冠諭／翻攝

