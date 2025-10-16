桃園蘆竹早午餐店氣爆起火 1瓦斯工換桶不慎釀災...燒燙傷送醫

桃園市蘆竹區南順六街有早午餐店今早發生火警，店家疑似處理瓦斯桶時發生事故，69歲呂姓男子燒燙傷，蘆竹分隊救護車預防性送醫，詳細事故原因仍需火災調查科釐清。

桃園市消防局上午10時09分接獲報案，蘆竹區南順六街一家早午餐店發生火警，大量濃煙竄出，第三大隊蘆竹分隊立即前往灌救，現場已有火勢冒出，並有瓦斯外洩情形。

據了解，事故發生前，現場正在進行瓦斯管線作業，當地里長指稱，當時一名送瓦斯桶的呂姓男子疑似開關沒有關好，導致氣爆意外，身體多處出現1、2度燒燙傷，已由蘆竹救護車緊急送往林口長庚醫院治療。