影／阿伯超商偷拍一群少女…手機畫面全聚焦胸部 見警他尷尬傻笑

許姓男子雙十國慶日在高市青年路二段某 超商 持手機朝一群聊天少女 偷拍 ，其中一名少女瞧見被阿伯手機直對著她拍報警；警方趕抵，檢視許男手機，發現照片全對著少女胸部拍，許對警方詢問僅尷尬傻笑，警詢後被依 性騷擾 防治法移送主管機關審議裁處。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，只見一名阿伯坐在鳳山市青年路二段某超商座椅，不停將手機高高舉起，狀似手機字太小抑或朝對面聊天少女偷拍，後有人發現報警。

轄區鳳山警分局文山派出所員警10月10日下午3時許接獲民眾報案趕抵超商，盤查男子身分，60歲許姓男子否認偷拍，警方徵求同意檢視他手機，發現有數張照片都是對著少女胸部拍攝的畫面，警方詢問許男拍照動機，許男僅尷尬傻笑。