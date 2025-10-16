快訊

影／阿伯超商偷拍一群少女…手機畫面全聚焦胸部 見警他尷尬傻笑

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

許姓男子雙十國慶日在高市青年路二段某超商持手機朝一群聊天少女偷拍，其中一名少女瞧見被阿伯手機直對著她拍報警；警方趕抵，檢視許男手機，發現照片全對著少女胸部拍，許對警方詢問僅尷尬傻笑，警詢後被依性騷擾防治法移送主管機關審議裁處。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，只見一名阿伯坐在鳳山市青年路二段某超商座椅，不停將手機高高舉起，狀似手機字太小抑或朝對面聊天少女偷拍，後有人發現報警。

轄區鳳山警分局文山派出所員警10月10日下午3時許接獲民眾報案趕抵超商，盤查男子身分，60歲許姓男子否認偷拍，警方徵求同意檢視他手機，發現有數張照片都是對著少女胸部拍攝的畫面，警方詢問許男拍照動機，許男僅尷尬傻笑。

由於少女堅持提告，警方將許男帶回所查辦，警詢後，依性騷擾防治法第27條第2項「對他人為權勢性騷擾以外之性騷擾」移請主管機關續為審議及裁罰。

60歲許姓男子雙十國慶日在高市青年路二段某超商持手機朝一群聊天少女偷拍。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市鳳山警分局文山所警方將在超商偷拍少女的許姓男子帶回所查辦。圖／讀者提供
60歲許姓男子雙十國慶日在高市青年路二段某超商持手機朝一群聊天少女偷拍。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
