影／阿伯超商偷拍一群少女…手機畫面全聚焦胸部 見警他尷尬傻笑
網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，只見一名阿伯坐在鳳山市青年路二段某超商座椅，不停將手機高高舉起，狀似手機字太小抑或朝對面聊天少女偷拍，後有人發現報警。
轄區鳳山警分局文山派出所員警10月10日下午3時許接獲民眾報案趕抵超商，盤查男子身分，60歲許姓男子否認偷拍，警方徵求同意檢視他手機，發現有數張照片都是對著少女胸部拍攝的畫面，警方詢問許男拍照動機，許男僅尷尬傻笑。
由於少女堅持提告，警方將許男帶回所查辦，警詢後，依性騷擾防治法第27條第2項「對他人為權勢性騷擾以外之性騷擾」移請主管機關續為審議及裁罰。
