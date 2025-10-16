影／友邦戰機飛官騎車受困高雄山區 員警靠AI突破語言障礙救援

高雄市田寮區山區國慶當天有名來自中華民國友邦瓜地馬拉的戰機飛行員受困於台28線山區路段而報案，但由於語言不通且山區訊號不佳，警方接獲報案時一度有溝通問題，幸員警立刻鎖定他的位置到場，並靈機一動拿出iPhone內的AI翻譯功能，順利突破語言障礙救他下山。

湖內警分局指出，10月10日國慶假期當天上午10時許，靠近月世界的田寮崇德派出所突然接到一通外籍人士打來的報警求救電話，但由於對方說著英語，且山區訊號不佳造成通話斷斷續續，接到報案電話的值班警員郭明義只能從電話中隱約聽到「twenty-eight、qishan 、bike」等部分關鍵詞彙。

由於擔心報案的外籍男子遇上麻煩，員警立即研判他的發話位置可能就在省道台28線旗山山區路段，因此立即上車往旗山搜尋，並且持續在線上與報案的外籍男子保持通話，不過由於雙方有語言障礙一度交流困難，但警員隨即拿出iPhone，使用AI實時翻譯功能，請AI直接翻譯對話，立刻就讓語言障礙不再是問題。

員警利用AI翻譯，告知男子是否能提供Line ID，再利用Line內的位置發送功能提供定位，終於順利在台28線24K處發現穿著自行車裝備等待救援的外籍男子。

原來這名男子是來自友邦的瓜地馬拉籍的飛官Jordy，今年才24歲，因任務派駐於台灣，來台4年、略懂中文，趁著雙十國慶假期期間獨自騎自行車挑戰山區道路，沒想到遇上自行車故障受困。

Jordy向員警表示，他因為自行車故障無法離開當地山區路段，由於當地前後少有人居，且聽聞台灣警察時常熱心協助民眾，大使館也都會告知若在台灣遇上麻煩或問題，應立即求助台灣警方，他才會從Google找到鄰近派出所電話直接撥打報案。