因為一句「混哪的」高雄5男1女酒桌爆爭執…17刀刺死人

高雄市許姓男子與王姓女子有感情糾紛，今年6月許男和鄭姓、蔡姓友人前往苓雅區找王女，許男不滿王女的吳姓男友人嗆他「混哪的」，雙方互嗆後，吳男持摺疊刀刺殺許男17刀，許送醫後不治，雄檢偵節，今依殺人罪起訴吳男和助陣的李姓友人。

今年6月3日上午9時許，26歲許姓男子和30歲鄭姓、26歲蔡姓男子到高雄市苓雅區青年二路找20歲王姓女子，因王女和合租樓房的23歲吳姓男子及吳的24歲李姓友人正在喝酒，許男3人便與王女及吳、李同桌喝酒。

不料，席間吳男問許男「混哪裡的？」引起許不悅，雙方互嗆，吳男不滿，便持摺疊刀刺殺許男。

當時吳、許2人衝突時，吳男亮出摺疊刀，許男一度出手搶刀，吳男的左手無名指遭割斷，朋友李男、王女勸阻也被劃傷，吳男的李姓友人見狀，進房間拿出1把水果刀助陣，立即被許姓男子的2名朋友壓制，才無法對許男動刀。

衝突過程中，許男身中17刀，其中9刀傷及要害，送醫急救後不治，吳男、李男、王女等3人則受輕傷，送醫後無礙。

警方到場後逮捕李、吳兩人送辦，李、吳供稱，許男被嗆聲「混哪裡？」失去理智先出手攻擊他們，他們是出於防衛才會拿刀嚇阻，沒想到釀出人命。

雖持刀殺害許男的是吳男，但李男曾持刀助陣，被認定有共同犯意，檢方偵結後依殺人罪起訴李、吳兩人，送交國民法官審理。