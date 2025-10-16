曾男駕駛自小客車不明原因衝撞停等紅燈的男騎士。圖：截自臉書八卦村 – 行車紀錄器影片上傳中心

桃園市平鎮區昨（15）日下午14時31分，46歲曾姓男子駕駛自小客車行經快速路左轉金陵路五段時，不明原因衝撞停等紅燈的31歲范姜姓男騎士，所幸騎士並無大礙，肇事原因尚待警方進一步釐清。

影片中可以看到，曾男之自小客車左轉後就直直撞上對向在停等紅燈的范姜男騎士，後方重機騎士也嚇到跌倒。警方說明，昨日下午金陵路五段與快速路口交通事故案，經查曾姓男子駕駛自小客車行經快速路左轉金陵路方向行駛，因不明原因撞擊正在停等區停等紅燈之范姜姓男子所騎乘之重機車。

警方提到，所幸范姜男子送醫救護後並無大礙，經檢測雙方酒測均為0，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】休旅車左轉猛撞等紅燈騎士 後方重機嚇到跌倒