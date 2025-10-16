影／他到台南麵店爽吃300元稱沒帶錢包回家拿 店家等4天公布畫面

一名戴帽子的男子日前到台南市東區消費300元後，聲稱沒帶錢包，要回家拿再來付錢；店家好心答應，結果男子一去不回，店家昨天晚間在社群媒體公布店內監視器畫面，詢問對方「是否有平安到家」，轄區第一警分局員警也主動前往店家瞭解，將調閱監視器追查身分。

昨天晚間10時許，台南市東區裕農三街一間麵店在社群媒體threads以帳號wangjia1960公布二張店內監視器擷取的照片，畫面為一名戴著黑色帽子、身穿格紋襯衫、黑色長褲的男子在店內享用餐點；店家指出這名男子本月11日下午5時許到店內用餐，卻沒有結帳。

店家說明，男子消費了大碗肉燥乾麵、10顆韭菜水餃、一碗酸辣湯、一瓶蘋果西打跟130元的滷味，總計300元；男子吃飽後走到櫃台說沒帶錢包結帳，所以要回家拿錢，店家也讓他去拿。店家詢問「已經等你等了4天了，不知道你是否有平安到家，是否有在來這裡的路上遇到意外？」

店家表示，不知道有沒有脆友認出？是他的朋友？有的話請告知他麻煩在後天晚上10點前來結清款項，不然要走法律程序囉；網友看到，紛紛留言「應該不會回來了...白吃白喝還叫一堆」、「如果真有心的話 通常當天就會馬上拿錢還你了」、「有錄影，走不了」。

網友建議，「從現在開始 改成先結帳」、「 自從太多客人太容易忘記自己有沒有付錢 還有一桌三人分開走沒付錢等案例 我自己也都請客人先結帳」、「沒帶錢不能讓他走，要請他家人朋友來結帳，不然就直接報警處理就好」。

轄區第一警分局府東派出所員警今天主動到店內瞭解，經調閱監視器確認男子是騎腳踏車離開，已將店家監視影片檔案，將追查身分；店家受訪則表示，還是希望對方能來付錢就好，不想直接走法律程序，目前暫時不提出告訴，但若確認就是要吃霸王餐，最後只能提告。