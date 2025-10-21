濕牆破床裡長大的孩子，每餐47元度日

那天晚上，小檸檬睡在會刺人的床上

兩歲的小檸檬不知道。為什麼姊姊們總是把她抱在最中間睡覺？為什麼床墊破了會露出尖尖的彈簧；為什麼天花板漏下的雨水，把全家六口唯一的床浸得又濕又臭？

十歲的大姊知道。她知道爸爸用厚紙板貼住天花板的洞，擋不住颱風夜的傾盆大雨；她知道媽媽煮的那盤青菜豆腐就是全家的晚餐；她也知道，自己得幫忙餵飯、哄睡，照看著剛學會走路的小檸檬，別被那根彈簧刺傷。十歲的孩子，不該這麼懂事。

小檸檬一家人擠在破舊的床上，天花板漏水、床墊早已受潮。 圖／兒福聯盟 提供

但在兒盟服務的逆境家庭中，每5個就有1個孩子像大姊一樣被迫提早長大，照顧弟妹、幫忙家務、分擔煩惱。承受著超齡的壓力，失去休息和玩耍的時間。「親職化」，是對童年最殘酷的剝奪。

當一個家開始漏水

小檸檬的爸爸做工，但排班不穩定，收入時多時少。媽媽想出去工作，但四個孩子一個比一個小，根本走不開。

這樣的家庭不是特例。根據兒盟2024年服務數據，近三成逆境家庭面臨漏水、擁擠等住居問題；超過三分之一的孩子飲食不穩定，每餐平均只有47元。小檸檬一家，只是這些數字裡的其中一個。

十歲的大姊分擔照顧年幼弟妹。 圖／兒福聯盟 提供

有人推開門，帶來一張新床

兒盟社工第一次拜訪的時候，看見那張濕透的床墊，立刻說：「我們先換張床。」一週後，新床送來了。小檸檬躺在乾爽的床上，睡得特別熟。

除了床，社工還帶來奶粉、尿布等生活補助，減輕爸媽肩上的重擔。更重要的是，社工開始定期來訪，陪媽媽討論教養困境、協助照顧發展遲緩的老二、連結申請更多資源。

媽媽說：「現在才知道原來不是我不夠努力，而是真的需要幫忙。」大姊也慢慢不用那麼操心弟妹了，把照顧者的角色還給大人，她開始有時間寫作業、和同學玩，找回孩子該有的樣子。

兒盟社工到訪探望並提供生活物資補給。 圖／兒福聯盟 提供

但這還不夠，邀請你一起成為他們的後盾

換了床，牆壁的裂縫還在；有了補助，爸爸的工作還是不穩定。大姊最想要的，是能有自己的房間；爸爸媽媽最想要的，是收入可以更穩定、給孩子們更好的生活。這些願望很平凡，但對他們來說，還是遙遠。

兒盟長期協助逆境家庭，提供經濟補助、生活物資、親職教育與家訪陪伴，每年幫助超過1,500位孩子能吃飽睡好、安心上學。在台灣，仍有許多像小檸檬一樣的孩子，居住環境不佳、餐食營養不均、背著過重的責任。只要您的一份捐款，就能讓孩子可以溫飽及安全的家，陪伴他們撐過難關。

在兒盟社工與資源協助下，小檸檬一家逐步重建生活。 圖／兒福聯盟 提供

※ ATM轉帳：

銀行：012台北富邦銀行

帳號：00454－102－301979

※ 郵局劃撥：

帳號：18413672

戶名：財團法人中華民國兒童福利聯盟基金會

※ 立即行動，支持逆境中的孩子：https://lihi.cc/WhPzL