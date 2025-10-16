夜盲婦人摸黑上街寸步難行 警車開燈照明暖警貼心陪走護送
雲林縣斗南鎮一名患有夜盲症婦人昨晚獨自上街購物，夜間行經順安宮前路口，因光線昏暗而迷失方向，途中不時撞到人或路邊車輛，又不好意思向人求助，只想摸黑自行返家。民眾發現通報警方，警車一路車燈照明並由警員陪走導護，才將她平安護送到家，化解危機，雖短短一段路，她卻滿心溫暖。
這名患有夜盲症的婦人昨天傍晚因急著購買必需品，心想離家不遠，即便已近黃昏但仍獨自上街購物，沒想到買完東西，返家途中已夜幕低垂，走在路上視線不清，無法分辨方向，更怕撞到人或被東西或路邊停車絆倒，以致在順安宮前的路口徘徊。
她急著出門忘了帶手機，又不好意思向人求援，只想慢慢自己摸黑走回家。鄰近的人發現怕她發生危險而報警，斗南派出所警員林宗憲、吳紫宇趕到場，見婦人神情徬徨，即上前詢問。
員警了解狀況後，貼心以巡邏車燈照明，並一路陪同婦人步行回家，婦人安全到家，滿心感動，頻頻致謝，她說，因視力問題平時很少單獨夜間出門，幸好有警方導護，沒想到這點小事還勞煩警察幫忙，實在揪感心。
