國1台中段離譜競速...2男逼車狂追逐 飆到時速207公里下場曝

國道1號南下台中路段發生離譜競速違規，2名曾姓男子因逼車衝突，不顧車流眾多、當地速限110公里，竟猛踩油門從時速165飆到最高207公里，相互追逐、頻變換車道競駛；法院以2人都是成年人危險舉動釀其他用路人恐懼，依妨害公眾往來罪各判5月、6月徒刑，可上訴。

檢警調查，曾男（50歲）今年6月8日開車沿國道1號南下，因和另名曾姓駕駛（38歲）逼車發生糾紛，2人明知國道1號中部路段最高速限為時速110公里，卻從南下174公里至178公里路段狂飆。

檢警發現，2名曾男直接在國道上飆至時速165公里，最高時甚至達時速207公里，互相飆車競駛、追逐前車、頻繁變換車道、2車緊靠同一車道內併行、競飆方式，已嚴重超速飛馳於國道1號高速公路南下路段。

檢方認為，2人的行為極易因失控撞及道路上其他車輛，嚴重影響參與道路交通公眾安全，致生陸路往來危險，經國道警方獲報移送偵辦。

檢方訊時，2人均坦承不諱，也有行車記錄器畫面等可佐，偵結依妨害公眾往來安全罪嫌起訴。

台中地院審酌，2名曾男都是智識成熟成年人，明知競速飆車是危險駕駛，嚴重危害國道安全，造成其他用路人內心恐懼，更有可能造成其他用路人受傷，仍恣意在國道上高速競速飆車、頻繁變換車道。