快訊

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

國1台中段離譜競速...2男逼車狂追逐 飆到時速207公里下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國道1號南下台中路段發生離譜競速違規，2名曾姓男子因逼車衝突，不顧車流眾多、當地速限110公里，竟猛踩油門從時速165飆到最高207公里，相互追逐、頻變換車道競駛；法院以2人都是成年人危險舉動釀其他用路人恐懼，依妨害公眾往來罪各判5月、6月徒刑，可上訴。

檢警調查，曾男（50歲）今年6月8日開車沿國道1號南下，因和另名曾姓駕駛（38歲）逼車發生糾紛，2人明知國道1號中部路段最高速限為時速110公里，卻從南下174公里至178公里路段狂飆。

檢警發現，2名曾男直接在國道上飆至時速165公里，最高時甚至達時速207公里，互相飆車競駛、追逐前車、頻繁變換車道、2車緊靠同一車道內併行、競飆方式，已嚴重超速飛馳於國道1號高速公路南下路段。

檢方認為，2人的行為極易因失控撞及道路上其他車輛，嚴重影響參與道路交通公眾安全，致生陸路往來危險，經國道警方獲報移送偵辦。

檢方訊時，2人均坦承不諱，也有行車記錄器畫面等可佐，偵結依妨害公眾往來安全罪嫌起訴。

台中地院審酌，2名曾男都是智識成熟成年人，明知競速飆車是危險駕駛，嚴重危害國道安全，造成其他用路人內心恐懼，更有可能造成其他用路人受傷，仍恣意在國道上高速競速飆車、頻繁變換車道。

中院考量，50歲曾男有不良前科，38歲曾男則無前案紀錄，依妨害公眾往來安全罪各判有期徒刑6月、5月，均得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

國道 車道

延伸閱讀

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車 車毀釀2傷

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

國1湖口段北上貨車擦撞側翻 外側車道受阻、中線可通行

國道客運萎縮！台中水湳轉運中心明年初營運 交通局長：不會成為蚊子館

相關新聞

疑電腦電線走火燒到床 高雄透天厝租客熟睡中遭大面積燙傷急送醫

高市大寮區大勇街某透天厝今天凌晨3時46分突傳火警，消防局派12車28人馳援，抵達後發現起火點在2樓房間，租客王姓男子大...

夜盲婦人摸黑上街寸步難行 警車開燈照明暖警貼心陪走護送

雲林縣斗南鎮一名患有夜盲症婦人昨晚獨自上街購物，夜間行經順安宮前路口，因光線昏暗而迷失方向，途中不時撞到人或路邊車輛，又...

國1台中段離譜競速...2男逼車狂追逐 飆到時速207公里下場曝

國道1號南下台中路段發生離譜競速違規，2名曾姓男子因逼車衝突，不顧車流眾多、當地速限110公里，竟猛踩油門從時速165飆...

影／台南安南城西掩埋場起火近7小時終撲滅 環保局發布細胞簡訊

台南市安南區城西掩埋場昨天下午發生火警，消防局共出動27車、80人趕往，一直從下午3時滅火至晚間10時，歷時近7小時；現...

學者：落實導師制 強化校園輔導

台中李姓大二生因家境清寒欲提早當兵賺錢，未料辦休學時繳不出1.8萬元學費，墜樓身亡，校方解釋因不知學生家境狀況難以協助。...

休學疑繳不出1.8萬 男大生墜樓亡

台中一名李姓大二生家境清寒想休學賺錢，未料校方要求繳付3分之1、約1萬8千元學雜費，他無力繳費完成休學程序，最後墜樓身亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。