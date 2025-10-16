疑電腦電線走火燒到床 高雄透天厝租客熟睡中遭大面積燙傷急送醫
高市大寮區大勇街某透天厝今天凌晨3時46分突傳火警，消防局派12車28人馳援，抵達後發現起火點在2樓房間，租客王姓男子大面積燒燙傷被救出，幸意識清楚；據了解，王稱看到電腦電線走火，燒到床才驚醒，火勢20分鐘後撲滅。
警消調查，大寮區大勇街3樓透天厝今天凌晨3時46分突傳火警，火煙從2樓窗戶緩緩往上飄散，消防局獲報出動12車28人前往灌救，抵達現場發現係3樓透天建物的2樓房間燃燒床鋪與木櫃。
年約50歲的租客王姓男子被救出後，身體有大面積被燒燙傷，但意識清楚，據了解，王聲稱當時在睡覺被火燒到燙醒，看見電腦電線走火，王被緊急送醫治療。
消防員射水線救火，火勢於4時控制，4時7分順利撲滅，詳細起火原因由消防局火調科調查釐清。
