疑電腦電線走火燒到床 高雄透天厝租客熟睡中遭大面積燙傷急送醫

高市大寮區大勇街某透天厝今天凌晨3時46分突傳火警，消防局派12車28人馳援，抵達後發現起火點在2樓房間，租客王姓男子大面積燒燙傷被救出，幸意識清楚；據了解，王稱看到電腦電線走火，燒到床才驚醒，火勢20分鐘後撲滅。

警消調查，大寮區大勇街3樓透天厝今天凌晨3時46分突傳火警，火煙從2樓窗戶緩緩往上飄散，消防局獲報出動12車28人前往灌救，抵達現場發現係3樓透天建物的2樓房間燃燒床鋪與木櫃。

年約50歲的租客王姓男子被救出後，身體有大面積被燒燙傷，但意識清楚，據了解，王聲稱當時在睡覺被火燒到燙醒，看見電腦電線走火，王被緊急送醫治療。