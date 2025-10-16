影／台南安南城西掩埋場起火近7小時終撲滅 環保局發布細胞簡訊

台南市安南區城西掩埋場昨天下午發生火警，消防局共出動27車、80人趕往，一直從下午3時滅火至晚間10時，歷時近7小時；現場共燃燒1千平方公尺，所幸無人傷亡，由於沒有財損，火調人員並不會展開調查，火災過程中有請環保局發布細胞簡訊，後續交由環保局處理。

台南市消防局昨天下午3時32分獲報，安南區城西掩埋場發生火警，濃煙漫天，派遣土城分隊等共計出動15車29人前往搶救；第一批人員於3時50分到達後，請求加派水庫車提供循環式供水，環保局也派出3輛怪手協助，鄰近共20個分隊人車出動支援滅火。

消防局出動大量人車機具，在昨天下午4時50分已侷限火勢，6時43分控制火勢，並在9時21分撲滅，10時14分處理殘火完畢；統計共出動27車、1無人機、警消47人、役男3人，義消30人，以及環保局派出的挖土機與3輛10噸水車、2輛清溝車，所幸無人傷亡。