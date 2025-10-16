快訊

回擊北市？新壽北士科T17、T18今動土 上午8時綵排

北市露鳥男強拉妙齡女…路人勇敢援救：盡公民義務 一起守護善良與安全

大當機！YouTube、YouTube Music全癱瘓 全球網友哀號不能看片

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南安南城西掩埋場起火近7小時終撲滅 環保局發布細胞簡訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市安南區城西掩埋場昨天下午發生火警，消防局共出動27車、80人趕往，一直從下午3時滅火至晚間10時，歷時近7小時；現場共燃燒1千平方公尺，所幸無人傷亡，由於沒有財損，火調人員並不會展開調查，火災過程中有請環保局發布細胞簡訊，後續交由環保局處理。

台南市消防局昨天下午3時32分獲報，安南區城西掩埋場發生火警，濃煙漫天，派遣土城分隊等共計出動15車29人前往搶救；第一批人員於3時50分到達後，請求加派水庫車提供循環式供水，環保局也派出3輛怪手協助，鄰近共20個分隊人車出動支援滅火。

消防局出動大量人車機具，在昨天下午4時50分已侷限火勢，6時43分控制火勢，並在9時21分撲滅，10時14分處理殘火完畢；統計共出動27車、1無人機、警消47人、役男3人，義消30人，以及環保局派出的挖土機與3輛10噸水車、2輛清溝車，所幸無人傷亡。

消防局指出，燃燒地點為二期掩埋場，燃燒面積達1000平方公尺，救火過程有請環保局發布細胞簡訊，滅火完成，後續交給環保局處理，由於沒有財損，不進行火調。

台南市安南區城西掩埋場昨天下午發生火警，消防局共出動27車、80人趕往，一直從下午3時滅火至晚間10時，歷時近7小時。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區城西掩埋場昨天下午發生火警，消防局共出動27車、80人趕往，一直從下午3時滅火至晚間10時，歷時近7小時。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區城西掩埋場昨天下午發生火警，消防局共出動27車、80人趕往，一直從下午3時滅火至晚間10時，歷時近7小時。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區城西掩埋場昨天下午發生火警，消防局共出動27車、80人趕往，一直從下午3時滅火至晚間10時，歷時近7小時。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區城西掩埋場昨天下午發生火警，消防局共出動27車、80人趕往，一直從下午3時滅火至晚間10時，歷時近7小時。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區城西掩埋場昨天下午發生火警，消防局共出動27車、80人趕往，一直從下午3時滅火至晚間10時，歷時近7小時。記者袁志豪／翻攝

環保局 細胞簡訊 火災

延伸閱讀

高雄盜採回填案處罰移送數據成謎？議員批環保局黑箱隱匿

影／濃煙漫天！台南安南區城西掩埋場火警 消防局派20個分隊撲滅中

連江縣消防局辦研討會 與各縣市交流實務經驗

台南「以功代金」環保祭祀累積3400萬 小愛心大力量萬千弱勢受惠

相關新聞

跌落幼兒園生態池 女童溺斃

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生幼童溺斃，一名一歲半女童跌落園內廿五公分深生態池，廿分鐘後才被發現，送醫不治。園方昨...

疑電腦電線走火燒到床 高雄透天厝租客熟睡中遭大面積燙傷急送醫

高市大寮區大勇街某透天厝今天凌晨3時46分突傳火警，消防局派12車28人馳援，抵達後發現起火點在2樓房間，租客王姓男子大...

影／台南安南城西掩埋場起火近7小時終撲滅 環保局發布細胞簡訊

台南市安南區城西掩埋場昨天下午發生火警，消防局共出動27車、80人趕往，一直從下午3時滅火至晚間10時，歷時近7小時；現...

學者：落實導師制 強化校園輔導

台中李姓大二生因家境清寒欲提早當兵賺錢，未料辦休學時繳不出1.8萬元學費，墜樓身亡，校方解釋因不知學生家境狀況難以協助。...

休學疑繳不出1.8萬 男大生墜樓亡

台中一名李姓大二生家境清寒想休學賺錢，未料校方要求繳付3分之1、約1萬8千元學雜費，他無力繳費完成休學程序，最後墜樓身亡...

北市環南市場地下停車場晚間火災 無人受困已撲滅火勢

台北市環南市場今天晚間9時許，地下2樓停車場起火，火勢燒毀貨車雜物及冰箱，無人員傷亡。消防隊出動指揮車3輛、消防車輛9輛、救護車輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。