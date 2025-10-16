聽新聞
0:00 / 0:00
影／台南安南城西掩埋場起火近7小時終撲滅 環保局發布細胞簡訊
台南市安南區城西掩埋場昨天下午發生火警，消防局共出動27車、80人趕往，一直從下午3時滅火至晚間10時，歷時近7小時；現場共燃燒1千平方公尺，所幸無人傷亡，由於沒有財損，火調人員並不會展開調查，火災過程中有請環保局發布細胞簡訊，後續交由環保局處理。
台南市消防局昨天下午3時32分獲報，安南區城西掩埋場發生火警，濃煙漫天，派遣土城分隊等共計出動15車29人前往搶救；第一批人員於3時50分到達後，請求加派水庫車提供循環式供水，環保局也派出3輛怪手協助，鄰近共20個分隊人車出動支援滅火。
消防局出動大量人車機具，在昨天下午4時50分已侷限火勢，6時43分控制火勢，並在9時21分撲滅，10時14分處理殘火完畢；統計共出動27車、1無人機、警消47人、役男3人，義消30人，以及環保局派出的挖土機與3輛10噸水車、2輛清溝車，所幸無人傷亡。
消防局指出，燃燒地點為二期掩埋場，燃燒面積達1000平方公尺，救火過程有請環保局發布細胞簡訊，滅火完成，後續交給環保局處理，由於沒有財損，不進行火調。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言