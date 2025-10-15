跌落幼兒園生態池 女童溺斃

新竹縣某幼兒園附設托嬰中心發生幼童溺斃，一名一歲半女童跌落園內廿五公分深生態池，經送醫不治。圖／家長提供

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生幼童溺斃，一名一歲半女童跌落園內廿五公分深生態池，廿分鐘後才被發現，送醫不治。園方昨致歉表示，將停業接受調查；檢方分案查是否涉及過失致死罪。

據了解，該托嬰中心八日上午十一時許由三名老師帶十名幼童，在園區戶外活動中心上課，女童獨自走向園區戶外造景生態池跌入，水深約廿五公分，周邊木造柵欄約五十公分高，但有一處約五十到一百公分寬缺口。

女童跌落時，師生正要回教室午餐，當班許姓老師疑未點名，沒發現女童沒進教室；約廿分鐘後，吳姓老師尋找女童，有幼童發現生態池有人，警消人員獲報到場搶救，女童一度恢復呼吸心跳，經送醫不治。

王姓負責人昨出面說，生態池是建築法規內滯洪池，因會積水，園方種花、養小魚；對於幼童落水愧疚自責，會配合調查，並辦理停業、協助幼童轉托。

新竹縣政府社會處表示，已成立專案小組調查與訪談，涉及人員疏忽或管理違失部分，將依調查結果依法裁處；該托嬰中心有廿九名收托幼兒，因家長期待一個月轉托時間，托嬰中心報請十一月十五日停業。

檢方九日下午接獲通知後，檢察官帶同法醫相驗並調閱、保存相關證據，釐清案情。