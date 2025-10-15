聽新聞
0:00 / 0:00

跌落幼兒園生態池 女童溺斃

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬王駿杰／新竹報導

新竹縣某幼兒園附設托嬰中心發生幼童溺斃，一名一歲半女童跌落園內廿五公分深生態池，經送醫不治。圖／家長提供
新竹縣某幼兒園附設托嬰中心發生幼童溺斃，一名一歲半女童跌落園內廿五公分深生態池，經送醫不治。圖／家長提供

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生幼童溺斃，一名一歲半女童跌落園內廿五公分深生態池，廿分鐘後才被發現，送醫不治。園方昨致歉表示，將停業接受調查；檢方分案查是否涉及過失致死罪。

據了解，該托嬰中心八日上午十一時許由三名老師帶十名幼童，在園區戶外活動中心上課，女童獨自走向園區戶外造景生態池跌入，水深約廿五公分，周邊木造柵欄約五十公分高，但有一處約五十到一百公分寬缺口。

女童跌落時，師生正要回教室午餐，當班許姓老師疑未點名，沒發現女童沒進教室；約廿分鐘後，吳姓老師尋找女童，有幼童發現生態池有人，警消人員獲報到場搶救，女童一度恢復呼吸心跳，經送醫不治。

王姓負責人昨出面說，生態池是建築法規內滯洪池，因會積水，園方種花、養小魚；對於幼童落水愧疚自責，會配合調查，並辦理停業、協助幼童轉托。

新竹縣政府社會處表示，已成立專案小組調查與訪談，涉及人員疏忽或管理違失部分，將依調查結果依法裁處；該托嬰中心有廿九名收托幼兒，因家長期待一個月轉托時間，托嬰中心報請十一月十五日停業。

檢方九日下午接獲通知後，檢察官帶同法醫相驗並調閱、保存相關證據，釐清案情。

托嬰 幼兒園

延伸閱讀

竹北女童溺斃生態池…多名孩童目睹受驚 家長傻眼：園方竟找人講靈學

竹北1歲半女童跌入生態池不治…園方11月中停業 檢方已介入調查

前往親戚家幫忙捕魚卻失足落水 宜蘭77歲老翁被發現溺斃魚塭

竹北某幼兒園設生態池釀女童溺斃 園方致歉：那是滯洪池

相關新聞

毒品尿檢新規 遭疑恐有黑數

毒駕案件暴增，毒品尿液檢驗塞車，警政署修正未滿卅歲涉毒者尿液送驗規定，若民間機構檢出一、二級毒品反應，不再送中央鑑定，有...

桃市：抽電子煙學生日增

電子煙成為新興毒品載體，桃園市政府統計查獲抽電子煙學生有上升趨勢，副市長蘇俊賓籲中央政府從源頭、修法等加強管制；國健署菸...

律師涉勾結槍毒集團 偵辦一度撲空

北聯幫幹部王姓男子涉利用貿易公司進口名牌包，以海運貨櫃夾藏槍毒來台，檢警二波搜索查獲價值一億元大麻、MDMA（俗稱搖頭丸...

跌落幼兒園生態池 女童溺斃

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生幼童溺斃，一名一歲半女童跌落園內廿五公分深生態池，廿分鐘後才被發現，送醫不治。園方昨...

北市環南市場地下停車場晚間火災 無人受困已撲滅火勢

台北市環南市場今天晚間9時許，地下2樓停車場起火，火勢燒毀貨車雜物及冰箱，無人員傷亡。消防隊出動指揮車3輛、消防車輛9輛、救護車輛...

楊梅休息站又傳輔助駕駛失控連撞 高公局允諾研擬精進

國道1號楊梅休息站啟用後車禍頻傳，昨晚再發生27歲彭男疑使用輔助駕駛系統，失控衝進休息站內連撞3車，2人受傷。運安會上月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。