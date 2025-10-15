聽新聞
0:00 / 0:00

桃市：抽電子煙學生日增

聯合報／ 記者朱冠諭廖靜清／連線報導

電子煙成為新興毒品載體，桃園市政府統計查獲抽電子煙學生有上升趨勢，副市長蘇俊賓籲中央政府從源頭、修法等加強管制；國健署菸害防制組長羅素英回應，與各縣市衛生局加強稽查及裁處，並與網路平台業者合作，避免國人透過該管道接觸或購買電子煙。

桃市府統計，全市被查獲抽電子煙學生，從二○二二年的四八七件升至二○二三年的一○七三件，去年降至八六一件仍遠高於二二二年；青少年使用電子煙被開罰及接受戒菸教育，從二○二二年的五十六件增至二○二三年的八十六件，今年至七月達四十件。

桃園電子煙及加熱菸違規案件攀升，輸入類違規去年五八四件，今年至七月六一○件；去年販賣、供應、廣告、製造類違規較前年微幅下降，但使用類違規比率仍高，與二○二三年六十三件相比，今年前七個月已有四十八件。

國健署統計，菸害防制法二○二三年三月廿二日修法上路至今年七月，實體及網路稽查開立處分書七四九九件，其中電子煙二四八七件；今年至七月網路監測違法案件一萬五七八件，經平台業者Google、Meta、蝦皮購物、露天拍賣等合作，下架一萬二五六件，下架率百分之九十六點九，對境內外違法網站停止解析八三七件，含凍結境內網域名稱卅四件。

桃園 電子煙 新興毒品

延伸閱讀

花蓮洪災重建 蘇俊賓：建議補助都會區族人返鄉參與

桃園平鎮農畜產好食節 蘇俊賓力推黑毛豬、神農水餃

住桃園很可以！ 蘇俊賓行銷桃園觀光：主打就是真實生活

法規不足？災後7成廢棄光電板仍未處理 蘇俊賓喊話中央檢討

相關新聞

毒品尿檢新規 遭疑恐有黑數

毒駕案件暴增，毒品尿液檢驗塞車，警政署修正未滿卅歲涉毒者尿液送驗規定，若民間機構檢出一、二級毒品反應，不再送中央鑑定，有...

桃市：抽電子煙學生日增

電子煙成為新興毒品載體，桃園市政府統計查獲抽電子煙學生有上升趨勢，副市長蘇俊賓籲中央政府從源頭、修法等加強管制；國健署菸...

律師涉勾結槍毒集團 偵辦一度撲空

北聯幫幹部王姓男子涉利用貿易公司進口名牌包，以海運貨櫃夾藏槍毒來台，檢警二波搜索查獲價值一億元大麻、MDMA（俗稱搖頭丸...

跌落幼兒園生態池 女童溺斃

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生幼童溺斃，一名一歲半女童跌落園內廿五公分深生態池，廿分鐘後才被發現，送醫不治。園方昨...

北市環南市場地下停車場晚間火災 無人受困已撲滅火勢

台北市環南市場今天晚間9時許，地下2樓停車場起火，火勢燒毀貨車雜物及冰箱，無人員傷亡。消防隊出動指揮車3輛、消防車輛9輛、救護車輛...

楊梅休息站又傳輔助駕駛失控連撞 高公局允諾研擬精進

國道1號楊梅休息站啟用後車禍頻傳，昨晚再發生27歲彭男疑使用輔助駕駛系統，失控衝進休息站內連撞3車，2人受傷。運安會上月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。