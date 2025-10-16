聽新聞
0:00 / 0:00

學者：落實導師制 強化校園輔導

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中李姓大二生因家境清寒欲提早當兵賺錢，未料辦休學時繳不出1.8萬元學費，墜樓身亡，校方解釋因不知學生家境狀況難以協助。學者認為，大學導師制度淡薄，應落實大學導師與系主任制度，並強化校園輔導系統，避免憾事發生。

靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系教授蔡盈修對此事件感到很遺憾，但蔡表示，學生輕生的因素很多，經濟壓力可能是其中之一，還可能有家庭與人際關係等因素，不能單純將問題全歸咎於繳不出學費。

蔡盈修認為，很多學生出問題卻沒求助，可能是觀念問題，或者是對輔導室刻板印象，因而不願求助，應該加強校園輔導系統，深入了解孩子為什麼不願意求助。

台中教育大學主秘陳盛賢表示，大學因選課制度自由，加上學生數多、讀書風氣不同，導師制度變得淡薄，甚至有些學校導師只是掛名，師生關係疏離，但大學是培養人才的場域，不只有教學研究，也要關懷學生。

陳盛賢建議，大學端應落實導師制度，發揮其功能，主動詢問了解學生休學原因，若家庭經濟有狀況，應主動協助申請學雜費減免或急難救助金。

另外，專家認為，系主任也應具備敏感度，當學生休學要主動關心；甚至可建立副班代制度，藉由同儕力量，觀察班上同學情緒與面臨的問題，適時向導師反映。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

校園

延伸閱讀

AI教父直言「川普1政策」 將讓美國喪失AI領先中國地位

清寒大學生辦休學不成身亡 最後僅1支手機送給弟弟

清寒大學生疑繳不出1.8萬學費身亡 中市社會局曝家庭狀況

清寒大學生辦休學不成身亡 校方解釋並不知學生家境

相關新聞

休學疑繳不出1.8萬 男大生墜樓亡

台中一名李姓大二生家境清寒想休學賺錢，未料校方要求繳付3分之1、約1萬8千元學雜費，他無力繳費完成休學程序，最後墜樓身亡...

學者：落實導師制 強化校園輔導

台中李姓大二生因家境清寒欲提早當兵賺錢，未料辦休學時繳不出1.8萬元學費，墜樓身亡，校方解釋因不知學生家境狀況難以協助。...

毒品尿檢新規 遭疑恐有黑數

毒駕案件暴增，毒品尿液檢驗塞車，警政署修正未滿卅歲涉毒者尿液送驗規定，若民間機構檢出一、二級毒品反應，不再送中央鑑定，有...

桃市：抽電子煙學生日增

電子煙成為新興毒品載體，桃園市政府統計查獲抽電子煙學生有上升趨勢，副市長蘇俊賓籲中央政府從源頭、修法等加強管制；國健署菸...

律師涉勾結槍毒集團 偵辦一度撲空

北聯幫幹部王姓男子涉利用貿易公司進口名牌包，以海運貨櫃夾藏槍毒來台，檢警二波搜索查獲價值一億元大麻、MDMA（俗稱搖頭丸...

跌落幼兒園生態池 女童溺斃

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生幼童溺斃，一名一歲半女童跌落園內廿五公分深生態池，廿分鐘後才被發現，送醫不治。園方昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。