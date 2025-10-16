學者：落實導師制 強化校園輔導

台中李姓大二生因家境清寒欲提早當兵賺錢，未料辦休學時繳不出1.8萬元學費，墜樓身亡，校方解釋因不知學生家境狀況難以協助。學者認為，大學導師制度淡薄，應落實大學導師與系主任制度，並強化校園輔導系統，避免憾事發生。

靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系教授蔡盈修對此事件感到很遺憾，但蔡表示，學生輕生的因素很多，經濟壓力可能是其中之一，還可能有家庭與人際關係等因素，不能單純將問題全歸咎於繳不出學費。

蔡盈修認為，很多學生出問題卻沒求助，可能是觀念問題，或者是對輔導室刻板印象，因而不願求助，應該加強校園輔導系統，深入了解孩子為什麼不願意求助。

台中教育大學主秘陳盛賢表示，大學因選課制度自由，加上學生數多、讀書風氣不同，導師制度變得淡薄，甚至有些學校導師只是掛名，師生關係疏離，但大學是培養人才的場域，不只有教學研究，也要關懷學生。

陳盛賢建議，大學端應落實導師制度，發揮其功能，主動詢問了解學生休學原因，若家庭經濟有狀況，應主動協助申請學雜費減免或急難救助金。

另外，專家認為，系主任也應具備敏感度，當學生休學要主動關心；甚至可建立副班代制度，藉由同儕力量，觀察班上同學情緒與面臨的問題，適時向導師反映。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980