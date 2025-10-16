休學疑繳不出1.8萬 男大生墜樓亡

台中一名李姓大二生家境清寒想休學賺錢，未料校方要求繳付3分之1、約1萬8千元學雜費，他無力繳費完成休學程序，最後墜樓身亡，外公外婆與弟弟大受打擊，傷心欲絕向民代陳情。李生雖有中低收入戶身分，但校方表示，不知李生家境，若學生提出困難會協助，民代則呼籲「社會安全網別再漏接了」。

教育部技職司長楊玉惠表示，學校是按「專科以上學校學雜費收取辦法」收費，但中低收學雜費減免由學務處辦理，註冊則是教務處業務，兩單位沒做好橫向連結才漏接這位學生，已經請學校亡羊補牢，不要再有類似情況發生。

就讀朝陽科技大學的20歲的李姓男大生身世坎坷，自幼父母不知去向，先跟著祖父母一起生活，祖父母相繼去世後，他與弟弟改投靠住在霧峰的外公、外婆。一家人為中低收入戶，李生上大學後一直在加油站半工半讀，未料竟因想休學付不出學費，墜樓身亡。

李生外公向台中市議員李天生投訴，外孫9月30日到校辦休學，想提早當兵，服役後找正職工作賺錢養家，校方卻要求繳3分之1學費。外孫沒錢繳費，返家和外婆討論時心情沮喪，下午外出後「從此沒回家」。家人隔天清晨接獲警方通知噩耗，錯愕不已。

據了解，李生離世前僅留下一支手機要給就讀高二的弟弟，留言「對不起」。李天生說，李生家人大受衝擊，李生外公身體不好，常需看病，希望社會局協助。

朝陽大學昨表示，學校註冊繳費期限是9月8日，曾兩度聯絡李生未獲回應，直到9月30日第3度通知，學生才到校辦休學，依教育部規定，繳交3分之1學費。

校方稱，李生一年級時曾透過導師申請學雜費減免，但本學期未申請，學校看不到他中低收身分，對此事感到很遺憾與震驚。學校有急難救助金等資源，只要學生提出，學校會幫忙解決。

對此，李天生直言，學務處曾替李生辦理申請學雜費減免，但辦理休、退學的是教務處，「兩單位橫向連繫不佳」，若是兩單位能透過電腦註記，也許不致發生這樣的憾事。

另外，昨傳出校方欲頒榮譽畢業證書給李生，遭家屬拒絕。校方表示，李生外公後來有把榮譽畢業證書燒給他，學校也會就如何加強學務處、教務處橫向連繫進一步改善。

台中市社會局指出，李姓大學生一家為中低收入戶，外公目前擔任保全，弟弟半工半讀，社工將持續關懷協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980