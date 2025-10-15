楊梅休息站又傳輔助駕駛失控連撞 高公局允諾研擬精進

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號楊梅休息站啟用後車禍頻傳，昨晚再發生27歲彭男疑使用輔助駕駛系統，失控衝進休息站內連撞3車，2人受傷。運安會上月針對楊梅休息站發布重大公路事故調查期間運輸安全通告，建議高公局盡速規畫優化作為；高公局今則回應，將儘速研擬精進措施，提升容錯空間增進安全性。

國道警方指出，昨晚8時45分接獲報案，27歲彭姓男子駕駛小客車行經國道1號南向71.3公里楊梅路段，疑似因為使用輔助駕駛系統，未注意車前狀況，不慎衝進楊梅休息站內，隨即猛烈撞擊停在停車格內的2輛小客車及1輛小貨車。

彭男駕駛的黑色轎車車頭毀損，另一輛黑色轎車首當其衝被推撞，不僅車頭損壞，車尾更是嚴重變形，後車廂至保險桿一帶硬生生被削尾，地上滿是碎玻璃及車殼，可見撞擊當下力道之大，車禍釀2人受傷，皆無大礙。

由於國道1號楊梅休息站車禍不斷，今年1月更發生電動車自撞起火釀4死4傷悲劇，國家運輸安全調查委員會上月公布「電動小客車國道1號往南楊梅休息站匝道-自撞後起火事故」事實資料報告，指出實際匝道轉彎半徑與竣工圖不符。

運安會日前再發布該事件重大公路事故調查期間運輸安全通告，建議高公局檢視事故路段行車動線、道路及交通工程設施安全性，盡速研擬並執行相關優化措施，以避免類似事故再發生。

高公局今回應，雖然已針對交通工程加強，且設施尚符合規範，針對運安會所提的建議事項，將研擬優化精進措施，提升容錯空間增進安全性。國道警方則強調，尚無相關法規規範使用輔助駕駛系統等相關法令，持續加強對用路人交通安全宣導，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

27歲彭男昨晚駕車行經國一楊梅路段，疑使用輔助駕駛系統衝進楊梅休息站內，連續撞擊停車場內3輛車，導致車輛嚴重毀損，包含彭男在內共2人受傷。圖／警方提供
27歲彭男昨晚駕車行經國一楊梅路段，疑使用輔助駕駛系統衝進楊梅休息站內，連續撞擊停車場內3輛車，導致車輛嚴重毀損，包含彭男在內共2人受傷。圖／警方提供

國道 高公局 車禍

