影／竊嫌入室闖空門偷走現金 豐原警獲報迅速偵辦全力追緝中
台中市豐原區日前發生一起住宅竊盜案，一名男嫌犯趁屋主外出時闖入民宅行竊，將房間內擺的現金全部偷走，經初步估算，損失金額約為新台幣1萬5千元，被害人當場向警方報案，目前警方已掌握監視器影像，希望能盡速破案。
豐原分局表示，社口派出所於前天下午5時56分接獲民眾報案，指稱其放置在家中的財物遭人竊取，警方獲報後立即派員前往現場了解狀況，據了解，被害人是傍晚返回住處時，赫然發現房間內擺滿的現金不翼而飛，警方立即取得監視器影像，強調正積極追查涉案人員下落中。
豐原分局表示，全案已依刑法竊盜罪受理此案，並展開積極偵辦中，辦案人員目前正調閱案發現場其他周邊的監視器影像，希望能從畫面中鎖定特定犯罪嫌疑人，查明涉案嫌犯的身分、特徵與逃逸路線，強調將全力追緝並要盡速破案，以保障民眾財產安全，維護地區治安。
警方呼籲民眾，看見他人財物切勿心起貪念，並強調「法網恢恢疏而不漏」，若發現可疑的人、事、物，請保全各項跡證並立即撥打110報案。
