快訊

通緝犯北車大廳性侵！檢方完成香港被害女子筆錄 將成關鍵證據

清寒大學生辦休學 疑繳不出1.8萬學費走絕路…最後僅1支手機送給弟弟

台積電正加速建立2奈米產能？ASML財報曝玄機 台積電ADR盤前漲逾4%

影／竊嫌入室闖空門偷走現金 豐原警獲報迅速偵辦全力追緝中

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市豐原區日前發生一起住宅竊盜案，一名男嫌犯趁屋主外出時闖入民宅行竊，將房間內擺的現金全部偷走，經初步估算，損失金額約為新台幣1萬5千元，被害人當場向警方報案，目前警方已掌握監視器影像，希望能盡速破案。

豐原分局表示，社口派出所於前天下午5時56分接獲民眾報案，指稱其放置在家中的財物遭人竊取，警方獲報後立即派員前往現場了解狀況，據了解，被害人是傍晚返回住處時，赫然發現房間內擺滿的現金不翼而飛，警方立即取得監視器影像，強調正積極追查涉案人員下落中。

豐原分局表示，全案已依刑法竊盜罪受理此案，並展開積極偵辦中，辦案人員目前正調閱案發現場其他周邊的監視器影像，希望能從畫面中鎖定特定犯罪嫌疑人，查明涉案嫌犯的身分、特徵與逃逸路線，強調將全力追緝並要盡速破案，以保障民眾財產安全，維護地區治安。

警方呼籲民眾，看見他人財物切勿心起貪念，並強調「法網恢恢疏而不漏」，若發現可疑的人、事、物，請保全各項跡證並立即撥打110報案。

圖／翻台中市豐原區日前發生一起住宅竊盜案，一名男嫌犯趁屋主外出時闖入民宅行竊，將房間內擺的現金全部偷走，經初步估算，損失金額約為新台幣1萬5千元，被害人當場向警方報案，目前警方已掌握監視器影像，希望能儘速破案。圖／攝自threads上的高高
圖／翻台中市豐原區日前發生一起住宅竊盜案，一名男嫌犯趁屋主外出時闖入民宅行竊，將房間內擺的現金全部偷走，經初步估算，損失金額約為新台幣1萬5千元，被害人當場向警方報案，目前警方已掌握監視器影像，希望能儘速破案。圖／攝自threads上的高高

豐原 竊盜

延伸閱讀

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

竹北1歲半女嬰跌落20公分深生態池溺斃 監視器死角與防護漏洞惹議

台中嬰幼兒出生數3年少6000名 議員：廣設公托減壓

豐原國民暨兒童運動中心剛開幕游泳池就整修 民眾批離譜

相關新聞

竹北女童溺斃生態池…多名孩童目睹受驚 家長傻眼：園方竟找人講靈學

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生1歲半女童溺斃園區內約25公分深的生態池意外，負責人今哽咽道歉，但仍有其他家長看不下...

楊梅休息站又傳輔助駕駛失控連撞 高公局允諾研擬精進

國道1號楊梅休息站啟用後車禍頻傳，昨晚再發生27歲彭男疑使用輔助駕駛系統，失控衝進休息站內連撞3車，2人受傷。運安會上月...

影／濃煙漫天！台南安南區城西掩埋場火警 消防局派20個分隊撲滅中

台南市消防局今天下午3時32分獲報，安南區城西掩埋場發生火警，濃煙漫天，派遣土城分隊等共計出動15車29人前往搶救；第一...

影／西屯泰國菜餐廳爆黑衣人砸店 噴滅火器後丟擲逃逸警追查

台中市西屯區河南路一間知名泰國菜餐廳，今天上午遭3名身穿黑、白色上衣、戴口罩的男子持滅火器噴灑、丟擲滅火器，推倒店家招牌...

新北板橋民宅突傳巨響 男子疑高處墜落重摔地面命危

新北市板橋區長江路今天下午4時許驚傳墜樓意外。有民眾聽聞巨大撞擊聲出來察看，發現1名50多歲男子疑似從高處墜落重摔地面。...

台南阿伯腳踏車置物籃載幼童逛大街他急檢舉 警證實違規要開罰

陳姓男子今天開車行經台南市北區長榮路、開元路口時，發現一名阿伯竟將幼童裝在腳踏車前方置物籃行駛，驚呼「超誇張」，拍下畫面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。