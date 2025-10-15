竹北女童溺斃生態池…多名孩童目睹受驚 家長傻眼：園方竟找人講靈學

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生1歲半女童溺斃園區內約25公分深的生態池意外，負責人今哽咽道歉，但仍有其他家長看不下去，曝光園方第一時間「給家長的」一封信，並痛批園內有孩子目擊整起事件經過，但園方事後未提供心理諮商，而是請來各宗教人士，相當傻眼。

據了解，事發於8日上午11時許，該托嬰中心師生比為3位老師帶10位幼兒，該班師生原本在園區戶外活動中心進行課程，女童獨自1人到園區戶外的造景生態池，該池水深約25公分，以木柵欄圍繞，柵欄約50公分高，但有一處約50到100公分寬的缺口。事發時，女童疑自行爬近池邊，趴在水面觀察時不慎失足跌入。

案發當時托嬰中心的學生剛結束戶外活動，正要回教室午餐，但疑似當班許姓老師未點名，以至於沒發現女童根本沒進教室，等過了20分鐘後，另名吳姓老師察覺時才趕忙尋找，同一時間已有幼兒園的小朋友目擊發現「生態池有人」。

家長控訴，女童8日在學校溺斃後，家長們都收到幼兒園的一封信，信中強調已全面檢討環境安全並強化改進中，短時間內會停用花台攀爬架、生態池，還邀請家長加入「環境安全小組」一起提供不同的意見強化環境安全。

家長指出，最離譜的是，有不少孩童目擊整起經過，包括看到女童溺水，還有消防人員入內搶救、CPR畫面，但事後園方並未提供心理諮商或輔導，周一（13日）學校有特別開設課程，原本以為是關於諮商、療癒、還有聽學校會怎麼改進，但沒想到竟一直講靈學，讓人聽不下去。

家長也說，這封信中還提及已有老師跟著白沙屯媽祖、土地公、天后宮娘娘一步一腳印祈請慈悲的三神守護全園；周六（11日）下午請佛教師父及菩薩到園在空間除罣礙、安定人心；還有林姓基督徒校長，也會跟大家一起虔誠禱告，「期盼以不同信仰的力量，共同為受難家庭與全園祈求光明與安寧。」

信件最後還要求所有家長「千萬要守住」，請勿於網路或社群媒體上討論、截圖或轉貼相關內容，以免造成家屬與教職員的二次傷害，「懇請體恤家故家庭。」家長認為，園方對家長的說明輕描淡寫、事後的心理諮商變成了靈學，更讓她氣憤的是，事發後看到學校每天仍若無其事、甚至下課時，園長熱情對每位家長談笑風生的模樣感到不可思議。