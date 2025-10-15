快訊

地檢署若羈押就立地成佛 檢方依恐嚇罪嫌命館長15萬交保

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

聽新聞
0:00 / 0:00

台南阿伯腳踏車置物籃載幼童逛大街他急檢舉 警證實違規要開罰

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓男子今天開車行經台南市北區長榮路、開元路口時，發現一名阿伯竟將幼童裝在腳踏車前方置物籃行駛，驚呼「超誇張」，拍下畫面上傳臉書社團「台南大小事」，並向警方檢舉；警方證實接獲報案，指出該名用置物籃載幼童的男子已經違規，將查證身分開罰

陳姓男子今天中午在臉書社團「台南大小事」貼出一段影片，貼文指出「載小孩這樣載超誇張（往開元派出所方向過去有通報派出所）」，影片是一名阿伯將幼童裝在腳踏車前方置物籃，神情自若地騎車行經長榮路、開元路口，引起網友討論。

網友留言「好危險 不顧小孩的生命安全」、「真的太誇張了！也真的太危險了」、「阿公.. 這樣太危險了啦」；轄區第五警分局開元派出所所長洪士雄證實接獲報案，表示該名男子用車前置物籃載幼童行為，已違反道路交通管理處罰條例，將調閱監視器通知到案說明並開罰。

陳姓男子今天開車行經台南市北區長榮路、開元路口時，發現一名阿伯竟將幼童裝在腳踏車前方置物籃行駛，驚呼「超誇張」。圖／翻攝自臉書社團「台南大小事」
陳姓男子今天開車行經台南市北區長榮路、開元路口時，發現一名阿伯竟將幼童裝在腳踏車前方置物籃行駛，驚呼「超誇張」。圖／翻攝自臉書社團「台南大小事」

台南 開罰

延伸閱讀

小琉球騎士下坡剎車不及狠摔盆栽叢中 在地人籲不要騎這條路

孫藝真剪短髮略顯「嬸嬸味」，玄彬依舊放閃為她拍照「好甜蜜」

23歲女疑遭凌虐死亡慘遭棄屍 好友因良心不安1年後報案已成白骨

高雄男輾死1隻擋路鴨 判拘役20天併罰20萬

相關新聞

竹北女童溺斃生態池…多名孩童目睹受驚 家長傻眼：園方竟找人講靈學

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生1歲半女童溺斃園區內約25公分深的生態池意外，負責人今哽咽道歉，但仍有其他家長看不下...

影／台南安南區城西掩埋場火警...濃煙漫天 消防局派出20個分隊撲滅中

台南市消防局今天下午3時32分獲報，安南區城西掩埋場發生火警，濃煙漫天，派遣土城分隊等共計出動15車29人前往搶救；第一...

影／西屯泰國菜餐廳爆黑衣人砸店 噴滅火器後丟擲逃逸警追查

台中市西屯區河南路一間知名泰國菜餐廳，今天上午遭3名身穿黑、白色上衣、戴口罩的男子持滅火器噴灑、丟擲滅火器，推倒店家招牌...

新北板橋民宅突傳巨響 男子疑高處墜落重摔地面命危

新北市板橋區長江路今天下午4時許驚傳墜樓意外。有民眾聽聞巨大撞擊聲出來察看，發現1名50多歲男子疑似從高處墜落重摔地面。...

台南阿伯腳踏車置物籃載幼童逛大街他急檢舉 警證實違規要開罰

陳姓男子今天開車行經台南市北區長榮路、開元路口時，發現一名阿伯竟將幼童裝在腳踏車前方置物籃行駛，驚呼「超誇張」，拍下畫面...

竹東驚傳連環砸玻璃案 男子疑好玩開瓦斯槍！警方火速逮人破案

新竹縣竹東鎮近日接連發生3起店家及車輛，無端玻璃被砸事件，警方經調閱監視器發現同一可疑車輛均有出沒在案發地周邊，逮捕涉案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。