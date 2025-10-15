聽新聞
台南阿伯腳踏車置物籃載幼童逛大街他急檢舉 警證實違規要開罰
陳姓男子今天開車行經台南市北區長榮路、開元路口時，發現一名阿伯竟將幼童裝在腳踏車前方置物籃行駛，驚呼「超誇張」，拍下畫面上傳臉書社團「台南大小事」，並向警方檢舉；警方證實接獲報案，指出該名用置物籃載幼童的男子已經違規，將查證身分開罰。
陳姓男子今天中午在臉書社團「台南大小事」貼出一段影片，貼文指出「載小孩這樣載超誇張（往開元派出所方向過去有通報派出所）」，影片是一名阿伯將幼童裝在腳踏車前方置物籃，神情自若地騎車行經長榮路、開元路口，引起網友討論。
網友留言「好危險 不顧小孩的生命安全」、「真的太誇張了！也真的太危險了」、「阿公.. 這樣太危險了啦」；轄區第五警分局開元派出所所長洪士雄證實接獲報案，表示該名男子用車前置物籃載幼童行為，已違反道路交通管理處罰條例，將調閱監視器通知到案說明並開罰。
