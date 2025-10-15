快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

聽新聞
0:00 / 0:00

竹東驚傳連環砸玻璃案 男子疑好玩開瓦斯槍！警方火速逮人破案

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮近日接連發生3起店家及車輛，無端玻璃被砸事件，警方經調閱監視器發現同一可疑車輛均有出沒在案發地周邊，逮捕涉案的31歲陳姓男子，並查扣涉案的瓦斯槍1把，陳男疑因一時好玩、無聊而犯案，全案依毀損案移送新竹地檢署偵辦。

警察局竹東分局今天表示，轄內10月7日到8日凌晨，連續發生3起持瓦斯槍毀損不特定店家玻璃案件。分別位於7日晚間約6點40分，沿河街與中豐路口1輛卡車駕駛座窗戶遭毀損，晚間9點28分新竹縣竹東鎮北興路上，1家店家玻璃遭不明射擊毀損。隔天8日凌晨1點28分，朝陽路又有1家店家的玻璃遭到毀損。

警方獲報後，經調閱監視器發現同一可疑車輛均有出沒在案發地周邊，複查涉案人為陳姓男子所為，遂通報攔截圍捕，於陳嫌住居所旁，發現陳嫌坐於其所駕駛的車內，經陳同意取獲涉案的瓦斯槍1把，送驗未達符合違反槍砲彈藥刀械條例的槍枝，全案依毀損案移送竹檢偵辦。

新竹縣竹東鎮近日接連發生3起店家及車輛，無端玻璃被砸事件。圖／警方提供
新竹縣竹東鎮近日接連發生3起店家及車輛，無端玻璃被砸事件。圖／警方提供
警方經調閱監視器發現同一可疑車輛均有出沒在案發地周邊，逮捕涉案的31歲陳姓男子。圖／警方提供
警方經調閱監視器發現同一可疑車輛均有出沒在案發地周邊，逮捕涉案的31歲陳姓男子。圖／警方提供

新竹 瓦斯槍 監視器

延伸閱讀

客語認證僅達標1成 楊文科罕見動怒：從從容容變連滾帶爬

【即時短評】抓扯雨刷怪人沒轍 維護治安與破案成敗都是科技？

歐洲鋼琴家攜手日籍小提琴家登台 明竹東開奏免費入場

貨車視線死角釀禍！竹東阿婆疑走到車頭要跟司機聊天 遭輾身亡

相關新聞

竹北1歲半女童跌入生態池不治…園方11月中停業 檢方已介入調查

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼童溺斃悲劇，一名1歲半女童跌入20公分深的生態池，經送醫搶救仍不治。新竹地檢...

通緝犯「假裝街友」北車大廳公然性侵 台鐵祭出4加強措施

國慶連假前夕，台北車站竟發生離譜的性侵案，遭判刑6月確定的通緝犯邱勝明，9日在北車大廳跟其他街友喝酒後，見一名外籍女子醉...

台南阿伯腳踏車置物籃載幼童逛大街他急檢舉 警證實違規要開罰

陳姓男子今天開車行經台南市北區長榮路、開元路口時，發現一名阿伯竟將幼童裝在腳踏車前方置物籃行駛，驚呼「超誇張」，拍下畫面...

竹東驚傳連環砸玻璃案 男子疑好玩開瓦斯槍！警方火速逮人破案

新竹縣竹東鎮近日接連發生3起店家及車輛，無端玻璃被砸事件，警方經調閱監視器發現同一可疑車輛均有出沒在案發地周邊，逮捕涉案...

6旬獨居婦病倒家中…鄰居3天沒看她出門急報警 南警破門救人

66歲陳姓婦人獨居在台南市安平區一間社區大樓，平日與她一起運動的鄰居見她三天未出家門也未接聽電話，因陳婦患有慢性疾病，擔...

高雄11歲男童弄丟作業本被罵 離家出走到嘉義找外婆

高雄市11歲男童弄丟作業簿，遭母親責罵，負氣離家出走，想到嘉義縣朴子市找外婆，男童獨自乘坐火車，在嘉義水上火車站下車，向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。