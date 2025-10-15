聽新聞
竹東驚傳連環砸玻璃案 男子疑好玩開瓦斯槍！警方火速逮人破案
新竹縣竹東鎮近日接連發生3起店家及車輛，無端玻璃被砸事件，警方經調閱監視器發現同一可疑車輛均有出沒在案發地周邊，逮捕涉案的31歲陳姓男子，並查扣涉案的瓦斯槍1把，陳男疑因一時好玩、無聊而犯案，全案依毀損案移送新竹地檢署偵辦。
警察局竹東分局今天表示，轄內10月7日到8日凌晨，連續發生3起持瓦斯槍毀損不特定店家玻璃案件。分別位於7日晚間約6點40分，沿河街與中豐路口1輛卡車駕駛座窗戶遭毀損，晚間9點28分新竹縣竹東鎮北興路上，1家店家玻璃遭不明射擊毀損。隔天8日凌晨1點28分，朝陽路又有1家店家的玻璃遭到毀損。
警方獲報後，經調閱監視器發現同一可疑車輛均有出沒在案發地周邊，複查涉案人為陳姓男子所為，遂通報攔截圍捕，於陳嫌住居所旁，發現陳嫌坐於其所駕駛的車內，經陳同意取獲涉案的瓦斯槍1把，送驗未達符合違反槍砲彈藥刀械條例的槍枝，全案依毀損案移送竹檢偵辦。
