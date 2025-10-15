6旬獨居婦病倒家中…鄰居3天沒看她出門急報警 南警破門救人

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

66歲陳姓婦人獨居台南市安平區一間社區大樓，平日與她一起運動的鄰居見她三天未出家門也未接聽電話，因陳婦患有慢性疾病，擔心報警；警方獲報，經家屬同意，請鎖匠開鎖進入，發現陳婦倒臥在地，全身發抖且意識不清，緊急將她送醫，所幸治療後並無大礙。

台南市警第四分局育平派出所昨天晚間8時許獲報，陳姓婦人平日都會在社區與鄰居媽媽們一起運動，近日已三天沒看到人，也沒接電話，由於陳婦有慢性病，鄰居擔心她有什麼意外，想請警方確認；警員黃峻紘、鄭詠心與備勤警員吳博育立即趕往現場。

警方到場了解後，多次拍門呼喊均無回應，屋內亦無動靜，研判情況緊急，請轄區育平里長王國信、鎖匠前往；警方查出陳姓婦人的子女都在美國，妹妹則住在台中，經徵求妹妹同意，立即請鎖匠開鎖進入，發現陳婦倒坐在地，全身顫抖且無法言語。

員警通報119救護人員，將陳婦緊急送醫救治，鄰居媽媽在陳婦妹妹趕到前，也前往醫院陪同陳婦；據了解，陳姓婦人患有多重慢性疾病，疑似因病情突發致行動不便，跌坐屋內無法求援，已受困好一段時間，已無法說話、意識不清楚，全身發抖、發燒。

陳婦送醫救治後，並無大礙，家屬事後對警方的即時應變與積極協助，表達誠摯感謝；分局長曹儒林提醒，如發現鄰居或親友長時間未露面、聯絡不上或有異常狀況，應儘速通報警方或里鄰通報系統，以便及時協助處理，共同守護社區安全網。

66歲陳姓婦人獨居在台南市安平區一間社區大樓，三天未出家門也未接聽電話，警方請鎖匠開門將她送醫。記者袁志豪／翻攝
66歲陳姓婦人獨居在台南市安平區一間社區大樓，三天未出家門也未接聽電話，警方請鎖匠開門將她送醫。記者袁志豪／翻攝
66歲陳姓婦人獨居在台南市安平區一間社區大樓，三天未出家門也未接聽電話，警方請鎖匠開門將她送醫。記者袁志豪／翻攝
66歲陳姓婦人獨居在台南市安平區一間社區大樓，三天未出家門也未接聽電話，警方請鎖匠開門將她送醫。記者袁志豪／翻攝

