高雄11歲男童弄丟作業本被罵 離家出走到嘉義找外婆

高雄市11歲男童弄丟作業簿，遭母親責罵，負氣離家出走，想到嘉義縣朴子市找外婆，男童獨自乘坐火車，在嘉義水上火車站下車，向便利商店向店員問路，店員警覺不對勁報警，警察趕往安撫協助，男童眼眶泛紅，隨後連絡上男童家人把他帶回家。

警方表示，日前接獲民眾報案，有一名男童在便利商店外徘徊，立即趕往現場，發現一名男童神情緊張、不知所措，低頭沉默不語，在水上派出所警員謝亞秦、陳美伃耐心安撫下，才緩緩說出原委，他離家出走坐火車從高雄跑到嘉義找外婆。

男童說，不小心弄丟學校作業本，遭母親責罵後離家出走，從高雄鼓山坐火車，想到嘉義朴子找外婆，不知道路就向便利商店店員問路。警方先帶男童回派出所休息，提供餅乾與飲料安撫情緒，男童突然眼眶泛紅說「我找不到外婆家，不知道現在在哪裡，很害怕。」

警方確認男童身分後，立即通知家屬將孩子接回家。家屬接到警方電話表示，因為孩子突然不見，家人們也都心急如焚地，四處找小孩，接到警方來電才安心下來，感謝警方與超商店員及時熱心協助，未來會更有耐心與孩子溝通，避免再次發生類似情形。