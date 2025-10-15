快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

高雄11歲男童弄丟作業本被罵 離家出走到嘉義找外婆

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

高雄市11歲男童弄丟作業簿，遭母親責罵，負氣離家出走，想到嘉義縣朴子市找外婆，男童獨自乘坐火車，在嘉義水上火車站下車，向便利商店向店員問路，店員警覺不對勁報警，警察趕往安撫協助，男童眼眶泛紅，隨後連絡上男童家人把他帶回家。

警方表示，日前接獲民眾報案，有一名男童在便利商店外徘徊，立即趕往現場，發現一名男童神情緊張、不知所措，低頭沉默不語，在水上派出所警員謝亞秦、陳美伃耐心安撫下，才緩緩說出原委，他離家出走坐火車從高雄跑到嘉義找外婆。

男童說，不小心弄丟學校作業本，遭母親責罵後離家出走，從高雄鼓山坐火車，想到嘉義朴子找外婆，不知道路就向便利商店店員問路。警方先帶男童回派出所休息，提供餅乾與飲料安撫情緒，男童突然眼眶泛紅說「我找不到外婆家，不知道現在在哪裡，很害怕。」

警方確認男童身分後，立即通知家屬將孩子接回家。家屬接到警方電話表示，因為孩子突然不見，家人們也都心急如焚地，四處找小孩，接到警方來電才安心下來，感謝警方與超商店員及時熱心協助，未來會更有耐心與孩子溝通，避免再次發生類似情形。

水上分局呼籲，家長平時應多關心子女生活狀況，並加強對孩子的教育，同時要注意教育方式，若遇到小孩放學久未回家甚至是走失的情況，請儘速撥打110，或至鄰近分駐所或派出所報警求助，盡速向警方通報，在最短時間內幫助走失者找到回家的路。

高雄市11歲男童弄丟作業本被罵，離家出走坐火車到嘉義找外婆，迷路被帶回派出所由家人接回家。圖／警方提供
高雄市11歲男童弄丟作業本被罵，離家出走坐火車到嘉義找外婆，迷路被帶回派出所由家人接回家。圖／警方提供
高雄市11歲男童弄丟作業本被罵，離家出走坐火車到嘉義找外婆，迷路被帶回派出所由家人接回家。圖／警方提供
高雄市11歲男童弄丟作業本被罵，離家出走坐火車到嘉義找外婆，迷路被帶回派出所由家人接回家。圖／警方提供

火車站 嘉義

延伸閱讀

嘉義限定！乳酸飲料造型雞蛋燒萌翻網路

高雄同志大遊行前哨戰 擦亮彩虹地景挺性別平權

百年樹木園風災後重啟生態池乾涸 烏龜魚群消失惹疑慮原因曝

搬家搬過頭！嘉義男退租連家具家電都帶走被判刑

相關新聞

竹北1歲半女童跌入生態池不治…園方11月中停業 檢方已介入調查

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼童溺斃悲劇，一名1歲半女童跌入20公分深的生態池，經送醫搶救仍不治。新竹地檢...

通緝犯「假裝街友」北車大廳公然性侵 台鐵祭出4加強措施

國慶連假前夕，台北車站竟發生離譜的性侵案，遭判刑6月確定的通緝犯邱勝明，9日在北車大廳跟其他街友喝酒後，見一名外籍女子醉...

台南阿伯腳踏車置物籃載幼童逛大街他急檢舉 警證實違規要開罰

陳姓男子今天開車行經台南市北區長榮路、開元路口時，發現一名阿伯竟將幼童裝在腳踏車前方置物籃行駛，驚呼「超誇張」，拍下畫面...

竹東驚傳連環砸玻璃案 男子疑好玩開瓦斯槍！警方火速逮人破案

新竹縣竹東鎮近日接連發生3起店家及車輛，無端玻璃被砸事件，警方經調閱監視器發現同一可疑車輛均有出沒在案發地周邊，逮捕涉案...

6旬獨居婦病倒家中…鄰居3天沒看她出門急報警 南警破門救人

66歲陳姓婦人獨居在台南市安平區一間社區大樓，平日與她一起運動的鄰居見她三天未出家門也未接聽電話，因陳婦患有慢性疾病，擔...

高雄11歲男童弄丟作業本被罵 離家出走到嘉義找外婆

高雄市11歲男童弄丟作業簿，遭母親責罵，負氣離家出走，想到嘉義縣朴子市找外婆，男童獨自乘坐火車，在嘉義水上火車站下車，向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。